На развитие Крыма направят 93 млрд рублей за год

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что на развитие Крыма в текущем году будет направлено 93 млрд рублей.

Эти средства, уточнил глава кабмина, будут использоваться для реализации обновленной программы социально-экономического развития полуострова – в программу внесены изменения по нескольким параметрам.

"Всего на реализацию госпрограммы в текущем году планируется направить порядка 93 миллиардов рублей"

– Михаил Мишустин

В Крыму будут проложены новые автодороги, улучшатся водоснабжение и газоснабжение, продолжится ремонт объектов культурного наследия.