Вестник Кавказа

На развитие Крыма направят 93 млрд рублей за год

Музейно храмовый комплекс Новый Херсонес
© Фото: Ангелина Жесткая/ “Вестник Кавказа“
Российское правительство в этом году выделит на развитие Крыма около 93 млрд рублей. Продолжатся проводимые в регионе работы по улучшению инфраструктуры.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что на развитие Крыма в текущем году будет направлено 93 млрд рублей.

Эти средства, уточнил глава кабмина, будут использоваться для реализации обновленной программы социально-экономического развития полуострова – в программу внесены изменения по нескольким параметрам.

"Всего на реализацию госпрограммы в текущем году планируется направить порядка 93 миллиардов рублей"

– Михаил Мишустин

В Крыму будут проложены новые автодороги, улучшатся водоснабжение и газоснабжение, продолжится ремонт объектов культурного наследия.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
920 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.