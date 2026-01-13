Крымские отели вошли в топ бронирований на январь

Ялта, Алушта и Севастополь названы одними из самых популярных направлений для отдыха в январе текущего года.

Крым вошел в десятку популярных направлений бронирования отелей у россиян в январе 2026 года, сообщил российский сервис бронирования Твил.Ру.

В рейтинг попали гостиницы Ялты, Алушты и Севастополя, уточнили в сервисе.

"Среди самых популярных направлений для бронирования отелей в январе на пятом месте Ялта. Дальше идут Севастополь и Алушта"

– Твил.Ру

Кроме того, в первой пятерке также оказались гостиницы Сочи, они заняли третью строчку рейтинга. Популярными направлениями были названы и другие города Краснодарского края – Геленджик, Анапа и Краснодар.

Лидерами по количеству бронирования на январь стали обе столицы – первое место у Москвы, а на второй строке расположился Санкт-Петербург.

В сообщении также говорится о ценах на проживание в крымских отелях.

"За год средняя цена ночи в отелях Крыма увеличилась в январе 2026 года на 5% по сравнению с прошлым годом"

– Твил.Ру

Аналитики отмечают, что после новогодних праздников средняя цена бронирования за ночь в Ялте составляет 6671 рублей. В Севастополе – 4270 рублей, в Алуште – 4648 рублей за ночь соответственно.