Прокуратура займется правами пассажиров севшего вынужденно в Минводах самолета

В Южной транспортной прокуратуре пообещали проконтролировать ситуацию с соблюдением прав пассажиров самолета, совершившего вынужденную посадку в Минводах.

Транспортная прокуратура проверит, соблюдаются ли права пассажиров лайнера, севшего вынужденного в аэропорту Минвод, такое сообщение распространила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

В нем говорится, что самолет российской авиакомпании "Победа", вылетевший из Стамбула и направлявшийся в Краснодар, был вынужден сесть в международном аэропорту Минвод. Такое решение было принято из-за плохой погоды в аэропорту назначения.

"Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров этого рейса"

– пресс-служба Южной транспортной прокуратуры

В надзорном ведомстве добавили, что если будут обнаружены основания, то оно примет необходимые меры реагирования.