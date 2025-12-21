Прокуратура займется правами пассажиров севшего вынужденно в Минводах самолета

В Южной транспортной прокуратуре пообещали проконтролировать ситуацию с соблюдением прав пассажиров самолета, совершившего вынужденную посадку в Минводах.
Транспортная прокуратура проверит, соблюдаются ли права пассажиров лайнера, севшего вынужденного в аэропорту Минвод, такое сообщение распространила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
В нем говорится, что самолет российской авиакомпании "Победа", вылетевший из Стамбула и направлявшийся в Краснодар, был вынужден сесть в международном аэропорту Минвод. Такое решение было принято из-за плохой погоды в аэропорту назначения.
"Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров этого рейса"
– пресс-служба Южной транспортной прокуратуры
В надзорном ведомстве добавили, что если будут обнаружены основания, то оно примет необходимые меры реагирования.