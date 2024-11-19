Азербайджан начнет поставлять газ в Германию

Азербайджан и Германия заключили контракт на 10 лет на поставку азербайджанского газа. Ежегодные поставки SOCAR в Германию составят около 1,5 млрд куб.

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и государственная энергетическая компания Германии SEFE подписали контракт на поставку в европейскую страну азербайджанского природного газа.

Контракт заключен на 10 лет, поставки будут поэтапно увеличиваться до уровня 1,5 млрд куб в год. Осуществлять поставки SOCAR сможет по Трансадриатическому газопроводу (TAP), который идет до Италии.

Возможность поставок газа из Азербайджана в Германию обсуждалась осенью 2024 года на COP29.

Как Азербайджан будет поставлять газ в Германию?

Директор Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, как будет реализован контракт между SOCAR и SEFE.

"В первую очередь стоит пояснить, что SEFE – это бывшая российская компания "Газпром Германия", которая была национализирована в декабре 2022 года. У этой компании как по приему и транспортировке, так и по выработке электричества есть обширная инфраструктура в семи странах Европы. То есть она может принимать по своим сетям и газ, и электроэнергию, поэтому прямые поставки азербайджанского газа в Германию вполне возможны", - прежде всего сказал он.

"Точно так же SEFE может купить азербайджанский газ в Италии, куда он поступает по "Южному газовому коридору", или в любой другой стране-импортере, например, в Чехии – затем переработать его в электроэнергию и по электросетям отправить своим 50 тыс потребителей. Этот сценарий более вероятен, поскольку, заметьте, в контракте указаны Тераватт-часы, это европейский стандарт, одновременно свидетельствующий, что компания без проблем может перевести газ в электроэнергию и доставить его не только в Германию, но и в любую точку Европы", - отметил Ильхам Шабан.

Экономист обратил внимание, что поставки начнутся уже в этом году. "В конце текущего года будут получены дополнительные объемы газа с глубокозалегающих пластов блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли". В следующем году там будет введена в эксплуатацию еще одна скважина, что означает прирост добычи газа на 1 млрд кубометров в год. На месторождении "Шахдениз" объемы добычи газа можно увеличить до 29 млрд кубометров – в прошлом году было 27,8 млрд, в этом по плану должно быть 28,5 млрд. То есть у Азербайджана достаточно газа для реализации контракта с SEFE", - сообщил он.

"Напомню, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 июня заявил, что до 2030 года республика за счет разработки новых проектов газовых месторождений увеличит объемы экспорта газа на 8 млрд кубометров. Это и вторая стадия месторождения "Апшерон", и проект "Шахдениз Компрессор Проджект", и в целом наращивание добычи на месторождениях. По нефти у нас идет снижение по объективным причинам, но мы наблюдаем, что добыча газа растет – этот рост будет продолжаться минимум еще пятилетку", - заключил Ильхам Шабан.