У БРИКС будет свой SWIFT?

Индия официально стала страной-председателем БРИКС на 2026 год. Главная встреча неформальной группы стран, на которую приходится четверть глобальной экономики, саммит БРИКС-2026, пройдет в Индии, и, судя по всему, повестка будет включать создание единой платежной системы. Что такое платежная система БРИКС и в чем ее важность?

Инициатива Центрального банка Индии

19 января информационное агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Центральный банк Индии предложил странам БРИКС объединить свои официальные цифровые валюты для удобства международных платежей, в том числе в сфере туризма. Источники Reuters утверждают, что ЦБ Индии рекомендовал правительству страны, которое в этом году будет принимать саммит БРИКС (дата саммита в настоящий момент не утверждена), внести этот вопрос на рассмотрение сторон. Если предложение ЦБ будет принято, подобного рода инициатива впервые будет официально обсуждаться странами БРИКС.

Что такое БРИКС и зачем ему платежная система?

БРИКС - это неформальный форум стран и объединение, которое представляет собой противовес западному блоку США и ЕС. В БРИКС входят четыре крупнейших экономики мира - Китай, Индия, Россия, Бразилия, а также ОАЭ, Южная Африка, Египет, Иран, Эфиопия и Индонезия. С каждым годом влияние блока усиливается, и к нему хотят присоединиться все больше государств. Суть работы БРИКС - решать региональные проблемы и обеспечивать экономическое партнерство без давления и принуждения.

На данный момент у БРИКС нет ни единой валюты, ни единой платежной системы для взаимных расчетов. Большинство финансовых операций между странами членами БРИКС по-прежнему проводится через западные финансовые инструменты, в частности, платежную систему SWIFT, а основной расчетной валютой остается американский доллар.

Почему у БРИКС нет единой валюты?

Создание единой валюты - сложный процесс. Европейскому союзу, например, понадобилось для этого почти 15 лет, при том что он представляет собой экономический и политический блок. В свою очередь, БРИКС - неформальное объединение стран с разными экономиками и экономическими приоритетами. Несмотря на очевидные сложности, начиная с 2022 года государства БРИКС неоднократно говорили о том, что единая валюта для БРИКС - необходимость, прежде всего, в рамках снижения зависимости от западных финансовых систем и доллара, особенно в условиях, когда они становятся оружием против стран в виде санкций, ограничивающих к ним доступ. В 2024 году Торгово-промышленная палата России даже напечатала сувенирную партию купюр БРИКС, однако реальная единая валюта БРИКС так и не появилась. На пути ее создания возникло очередное и довольно серьезное препятствие: Дональд Трамп. В ноябре 2024 года, накануне официального вступления в должность президента, Трамп пригрозил странам БРИКС 100-процентными тарифами, если они задумают создать новую валюту или поддержат любую другую валюту в обход ”могущественного доллара США”.

Что не так с торговлей в национальных валютах?

Альтернативой расчетам в долларах в определенной мере стали расчеты в национальных валютах, то есть в рублях, юанях, рупиях и так далее, однако на их долю приходится не более 15% всех финансовых операций - остальные 85% счетов по-прежнему оплачиваются долларами. Затруднение вызывает волатильность многих национальных валют, а также отсутствие возможности свободной конвертации в любом объеме. С этой проблемой, в частности, столкнулась Россия в расчетах с Индией: в 2023 году на счетах в индийских банках у России накопились миллиарды рупий, которые невозможно было вывести. Проблема была решена лишь год спустя, после того как ЦБ Индии позволил вложить ”зависшие” средства в акции и ценные бумаги.

Какой будет единая платежная система?

О планах по созданию единой платежной системы БРИКС в марте 2025 года сообщил помощник президента Юрий Ушаков, а в июне того же года на ПМЭФ об этой возможности заявил Владимир Путин. В январе 2026 года о единой платежной системе БРИКС сообщил Reuters со ссылкой на источники из ЦБ Индии. Вот что известно о новом возможном платежном средстве БРИКС на сегодняшний день:

единая платежная система БРИКС, скорее всего, будет работать на основе технологии блокчейн, которая представляет собой децентрализованную базу данных или цифровой реестр, принадлежащий не одному владельцу, как SWIFT, например, а доступный всем пользователям;

расчет будет производиться в цифровых валютах центральных банков, то есть в электронных рублях, электронных рупиях, электронных юанях и т.д.;

в рамках платежной системы БРИКС банки разных стран получат возможность взаимодействовать напрямую без посредников.

Единая платежная система БРИКС - это альтернатива SWIFT?

Платежная система БРИКС в том виде, в котором она предлагается на данный момент, систему платежей SWIFT напоминает лишь тем, что она тоже задумана как международное платежное средство. При этом под системой БРИКС подразумевается децентрализованная система прямых и фактически мгновенных платежей в цифровых валютах. По большому счету, на сегодняшний день масштабных аналогов таких платежных систем нет.

Сможет ли БРИКС создать единую платежную систему?

По состоянию на начало 2026 года все страны, входящие в БРИКС, тестируют цифровые валюты центральных банков, технология блокчейн тоже активно развивается. Однако создание единой платежной системы, как и создание единой валюты БРИКС, представляет собой непростой процесс: для этого, в первую очередь, нужна законодательная база и средства для технического воплощения. Между тем, несмотря на трудности, необходимость подобной системы совершенно очевидна в условиях мировой политической нестабильности, которая напрямую влияет на экономические процессы.