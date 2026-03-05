Азербайджан эвакуирует всех дипломатов из Ирана

Глава МИД Азербайджана объявил о полном выводе дипломатического персонала из Ирана – будут эвакуированы сотрудники посольства в Тегеране и Генконсульства в Тебризе.

Баку эвакуирует весь дипломатический персонал из Ирана, рассказал в пятницу министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он пояснил, что соответствующее решение было принято президентом Ильхамом Алиевым.

"Этот процесс касается как посольства в Тегеране, так и Генконсульства в Тебризе. В настоящее время в этом направлении ведется соответствующая работа"

– Джейхун Байрамов

Ранее Азербайджан также закрыл границу с Ираном для грузоперевозок.

Накануне с территории Ирана дронами был атакован Нахчыван, есть пострадавшие, зданию аэропорта нанесен ущерб.

Азербайджан обеспечивает свою безопасность

Глава правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на комплекс угроз со стороны Ирана, вскрытый произведенной накануне атакой иранских беспилотников на Нахчыван.

"Азербайджан изначально оставался в стороне от этого конфликта. Со своей стороны официальный Баку делал все, чтобы отношения с Ираном не были негативным образом затронуты войной. Президент Азербайджана Ильхам Алиев – единственный из лидеров стран, кто лично пришел в посольство Ирана, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью Али Хаменеи. Таким образом, Азербайджан проявил максимальную политическую корректность. Несмотря на то, что в наших контактах были определенные шероховатости, в последние годы мы их преодолевали и шли в положительном направлении", - прежде всего сказал он.

"Но вчерашняя атака на Нахчыван изменила ситуацию принципиально. Она показала, как в Иране воспринимаются корректные действия Азербайджана, в особенности в Корпусе стражей Исламской революции, который фактически сейчас осуществляет военное управление страной – по всей видимости, там увидели в политических шагах Баку слабость. Поэтому вчера от президента Азербайджана была очень жесткая реакция, более жесткая, чем от тех же арабских лидеров, которые атаки на их страны характеризовали более мягкими словами. Ильхам Алиев прямо назвал это подлым актом террора. Так что теперь подход Баку к контактам с Тегераном будет иным", - отметил Фарид Шафиев.

"Азербайджан ждет со стороны руководства Ирана объяснений обстоятельств организации и проведения атаки на гражданские объекты в Нахчыване, а также извинений и наказания виновных. Вряд ли эти действия будут совершены сейчас Тегераном, и поэтому, ожидая дальнейшей эскалации, Азербайджан эвакуирует весь дипломатический персонал из Ирана. У нас уже есть крайне негативный опыт атак на посольства, в том числе на посольство Азербайджана в Тегеране три года назад, и Баку предпочитает обеспечить безопасность своих дипломатов", - подчеркнул глава правления ЦАМО.

"Так же в связи с необходимостью обеспечения собственной безопасности Азербайджан закрыл границу с Ираном. Если прежде были контакты с Тегераном по гуманитарным вопросам, например, мы занимались эвакуацией иранских дипломатов из Ливана через нашу территорию, то теперь они прекращается. В целом режим взаимодействия с Ираном у Баку будет заметно более жесткий, и потенциала для улучшения связей пока не просматривается – для этого необходимы практические шаги по наказанию виновных в атаке на Нахчыван", - обратил внимание Фарид Шафиев.

"Поэтому такую проблему сейчас составляет непризнание Тегераном, что атаку на Нахчыван устроили иранские силы. Более того, из недавнего заявления главы МИД Ирана Аббаса Аракчи следует не только то, что Тегеран отрицает причастность в атаке, но и то, что все места, которые якобы могут быть использованы США в военных целях, могут быть атакованы. Он говорил это в отношении арабских стран, но можно увидеть намек и на то, что Нахчыванский аэропорт под прицелом у иранских войск. В связи с этим Азербайджан полностью готов к обороне – не атакует, но оставляет за собой право контратаковать, если это будет необходимо", - заключил политолог.