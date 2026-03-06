Удары Израиля по нефтяной инфраструктуре Ирана не понравились США

Вашингтон выразил недовольство в связи с израильскими ударами по топливной инфраструктуре Ирана. Между США и Израилем возникли разногласия. Уиткофф отправляется в Израиль на встречу с Нетаньяху, сообщают СМИ.

Администрация Дональда Трампа осталась недовольна израильскими ударами по объектам топливной инфраструктуры Ирана, удары оказались более масштабными, чем ждали в Вашингтоне, следует из материала портала Axios.

Источники рассказали изданию, что США не ожидали, что Израиль "нанесет удары по 30 иранским хранилищам топлива в субботу". Эта атака привела к "первым серьезным разногласиям между союзниками с момента начала войны". В Вашингтоне видят опасность в том, что удары по нефтяной инфраструктуре могут стать стимулом к тому, чтобы иранское общество сплотилось, а поддержка властей в Тегеране возросла, Также в Соединенных Штатах видят проблему в том, что эти удары могут также "вызвать повышение стоимости нефти".

В материале говорится, что Израиль уведомил США о планируемой атаке, но масштаб ее не был обозначен.

"Израильтяне сказали нам заранее об ударах по нефтяным объектам, но не сообщили, что они будут настолько широкими. Мы не думаем, что это была хорошая идея"

– представитель США

В связи с произошедшим США и Израиль намерены провести консультации 10 марта – во вторник еврейской государство посетят зятя Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник США Стивен Уиткофф.

Зачем Израиль бьет по нефти Ирана?

Политолог, политтехнолог Юрий Бочаров в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил мотивы Израиля атаковать иранские нефтехранилища на восьмой день войны и проанализировал перспективы взаимодействия Тель-Авива с Вашингтоном по ведению боевых действий в Иране.

"Удары Израиля по нефтехранилищам и топливной инфраструктуре Ирана объясняются сразу несколькими факторами, связанными как с военными, так и с экономическими задачами текущей кампании. С военной точки зрения, топливная инфраструктура является важной частью системы обеспечения вооруженных сил, включая подразделения Корпуса стражей исламской революции, ракетные части и транспортную логистику. Топливо необходимо для функционирования ракетных комплексов, беспилотных систем, военной техники и снабжения различных военных объектов. Поэтому удары по нефтехранилищам могут рассматриваться как попытка ослабить оперативные возможности Ирана и нарушить снабжение его военных структур", - прежде всего сказал он.

"Кроме того, подобные действия имеют и экономическое измерение: нефтяная отрасль остается ключевым источником доходов иранского государства, и давление на эту инфраструктуру может рассматриваться как инструмент дополнительного стратегического давления на режим. Наконец, атаки на топливные объекты вблизи крупных городов, включая Тегеран, обладают и психологическим эффектом, поскольку вызывают пожары, перебои в снабжении и создают внутреннее напряжение внутри страны", - отметил Юрий Бочаров.

Чем недовольны США?

Политолог обратил внимание на риски для производства нефти на всем Ближнем Востоке из-за вероятных контрударов Ирана. "Недовольство администрации США масштабами ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана связано прежде всего с опасностью расширения конфликта на энергетическую сферу всего региона. Наиболее чувствительным фактором для Вашингтона является не только возможный рост мировых цен на нефть, но и вероятность того, что Иран может перейти к системным атакам на энергетическую инфраструктуру союзников США на Ближнем Востоке. Уже сейчас Иран продемонстрировал такую возможность, нанеся несколько показательных ударов по энергетическим объектам в Бахрейне и Саудовской Аравии. Эти атаки носили ограниченный характер: большинство ракет и беспилотников были перехвачены системами ПВО, и лишь отдельные аппараты достигли целей. Однако сам факт подобных ударов показал уязвимость энергетической инфраструктуры стран Персидского залива", - сообщил он.

"Именно этот сценарий вызывает наибольшие опасения у американской администрации. Если Иран решит перейти к стратегии полной эскалации и, как принято говорить, "сожжет все мосты", он может целенаправленно переключиться на энергетические объекты стран Персидского залива — прежде всего Саудовской Аравии, Бахрейна и других монархий региона. В таком случае удары будут направлены не только против Израиля, но и против стратегических партнеров США, являющихся ключевыми поставщиками нефти и газа на мировой рынок. Масштабные атаки на нефтеперерабатывающие заводы, терминалы и экспортные мощности способны нанести серьезный экономический ущерб этим государствам и дестабилизировать энергетический рынок", - указал Юрий Бочаров.

Возможен ли разлад между США и Израилем?

Эксперт ожидает, что общность интересов Вашингтона и Тель-Авива в иранской войне позволит им преодолеть противоречия, возникшие в связи с ударами по иранским нефтехранилищам. "Стратегические цели США и Израиля в отношении Ирана в целом остаются схожими. Обе страны заинтересованы в ослаблении наступательного потенциала Ирана, прежде всего его ракетной программы, беспилотных систем и другой военной инфраструктуры. Важной задачей также остается ограничение ядерной программы Тегерана и сдерживание его регионального влияния через союзные структуры и вооруженные группы на Ближнем Востоке, включая "Хезболлу", хуситов и другие проиранские формирования. В этом смысле Израиль и США остаются стратегическими союзниками, поскольку рассматривают Иран как ключевой источник нестабильности в регионе и угрозу безопасности", - подчеркнул он.

"Различия между ними проявляются сейчас в масштабе и характере допустимых военных действий. Для Израиля противостояние с Ираном имеет характер прямой и экзистенциальной угрозы, поэтому израильская стратегия ориентирована на максимально возможное ослабление иранского военного потенциала и допускает удары по более широкому кругу целей, включая инфраструктуру двойного назначения. Израиль исходит из логики, что необходимо нанести максимально серьезный ущерб стратегическим возможностям Ирана, чтобы предотвратить будущие угрозы. США же, напротив, стремятся сохранить более ограниченный характер конфликта. Вашингтон заинтересован в ослаблении Ирана, но одновременно пытается избежать полномасштабной региональной войны и масштабных ударов по энергетической инфраструктуре стран Ближнего Востока", - обратил внимание Юрий Бочаров.

"Поэтому в Вашингтоне сейчас опасаются не столько прямых экономических последствий для самой американской экономики, сколько политических и стратегических последствий для системы союзов США в регионе. Масштабные атаки Ирана на энергетические объекты Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара или других государств Персидского залива могут привести к огромным финансовым потерям этих стран. В таком случае союзники США могут поставить вопрос о том, насколько Вашингтон способен обеспечить их безопасность в условиях подобной войны. Таким образом, главный риск для американской стратегии заключается не только в энергетической нестабильности, но и в возможном подрыве доверия со стороны ключевых региональных партнеров", - заключил политтехнолог.