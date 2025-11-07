Вестник Кавказа

Азербайджан за пять лет расчистил от мин 237 821,5 га освобожденных земель

Знак Мина в Карабахе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане рассказали, сколько территорий удалось разминировать с момента восстановления территориальной целостности страны. Работы стартовали ровно пять лет назад.

За пять лет в Азербайджане разминировали 237 821,5 га земель, информирует Агентство Азербайджана по разминированию территорий (ANAMA).

На освобожденных от оккупации землях работы по разминированию стартовали осенью 2020 года. К ноябрю 2025 года специалистами было обнаружено и обезврежено 22 637 противотанковых мин, 39 201 противопехотная мина, 164 128 неразорвавшихся боеприпасов.

Работы по очистке территорий от мин продолжаются.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
375 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.