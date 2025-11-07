Азербайджан за пять лет расчистил от мин 237 821,5 га освобожденных земель

В Азербайджане рассказали, сколько территорий удалось разминировать с момента восстановления территориальной целостности страны. Работы стартовали ровно пять лет назад.

За пять лет в Азербайджане разминировали 237 821,5 га земель, информирует Агентство Азербайджана по разминированию территорий (ANAMA).

На освобожденных от оккупации землях работы по разминированию стартовали осенью 2020 года. К ноябрю 2025 года специалистами было обнаружено и обезврежено 22 637 противотанковых мин, 39 201 противопехотная мина, 164 128 неразорвавшихся боеприпасов.

Работы по очистке территорий от мин продолжаются.