© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сухум, как и вся Абхазия, во многом интересен своей природой, прогулками на открытом воздухе, местами с разнообразной флорой или заброшенными руинами и своим пляжем.

Не стоит забывать, что целебный влажный субтропический климат может наградить внезапными дождями: иногда кратковременными, а иногда мощными и ливневыми (как это произошло в Абхазии 8-9 июля 2023 года). На такой случай полезно иметь запасные варианты развлечений, чтобы отдых оставался приятным и насыщенным.

Необходимо также отметить, что сезон дождей в Абхазии обычно проходит с декабря по февраль, а самый дождливый летний (в туристический сезон) месяц – это июль.

Театры Сухума

В Абхазии почти все говорят на русском языке, и многие спектакли ставятся тоже на русском языке. Так что дождливое время можно легко и приятно скоротать в театре. Например, в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера (РУСДРАМ). Отзывы туристов радуют, а критики и вовсе говорят, что театр амбициозен и заслуживает внимания зрителей. Билеты тоже впечатляют своей ценой: стоимость начинается с 800 рублей и редко переваливает за 2000. Репертуар разнообразен: можно посмотреть и заводные комедии, и музыкальные сказки, и психологические триллеры, и особые, абхазские постановки.

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Еще рекомендуется побывать в Абхазском государственном драматическом театре имени С.Чанба. Однако путешественникам следует уточнять одну особенность: на каком языке играется выбранный спектакль. Многие постановки создаются и показываются на абхазском языке, а русскоговорящим посетителям предоставляются наушники с переводом аудиосуфлера. Кроме того, можно посетить выступления камерных оркестров, где точно не встанет проблема языкового барьера.

Даже если не получится приобрести билет в театр имени С.Чамбы, можно просто насладиться его архитектурой и внутренним убранством – это настоящий культурный памятник с красивым и несколько причудливым видом. Кстати, перед входом в здание стоит визитная карточка города - фонтан с грифонами.

Музеи города

В 7 минутах ходьбы от РУСДРАМа и театра имени С. Чанба находится Абхазский государственный музей. Так что даже в непогоду можно быстро добраться из одного культурно-просветительского пункта в другой.

Рекомендуется начать с этого пункта свою поездку по Абхазии, потому что узнав историю и культуру страны, туристу будет легче и интереснее проживать путешествие. Здесь можно многое узнать о:

быте (например, о традиционных жилищах, сборе винограда);

обычаях (кладбищенских захоронениях прямо на своем земельном участке, правилах проведения свадьбы);

истории (с древних веков до недавней войны – этому разделу современной истории посвящены особые залы, и некоторым посетителям не удается сдерживать слезы);

флоре и фауне.

телеграм-канал Центрального выставочного зала

Эти темы чаще всего очень интересны детям, потому что в музее они представлены очень наглядно: с иллюстрациями, экспонатами и подробными описаниями, чучелами животных.

В соседнем от театров здании расположен Центральный выставочный зал союза художников Абхазии. На выставках представлены работы современных художников, экспонаты из частных коллекций и многое другое. Нередко там проходят лекции, а вход на некоторые выставки свободный.

Кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы

От музея до места, которое называют главным украшением центрального района Сухума, можно дойти за 12 минут. Храм был возведен в 1915 году, и несколько десятилетий являлся местом греческой общины. После 1945 года он стал Кафедральным собором Сухумо-Абхазской Епархии, и по сей день остается главным собором города – сюда приходят к иконе и мощам Пантелеймона Целителя и просят о физическом и духовном здоровье, избавлении от тревог, а у иконы Симона Кананита - о прочном браке и крепкой вере.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

У иконы Андрея Первозванного молятся за удачные путешествия, защиту моряков и помощь в обращении в православие, а у Иоанна Златоуста – за избавление от тяжелых душевных состояний, уныния. К святому Василиску обычно обращаются работники силовых ведомств за исцелением душевных и физических недугов, к иконе Николая Чудотворца приходят нуждающиеся в защите от любых бед, а у копии иконы Иверской Божьей Матери раскаиваются в грехах и ищут силы идти к светлому будущему.