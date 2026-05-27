Иран и Оман разрабатывают соглашение по управлению Ормузом

В Иране сообщили о продолжающейся работе с Оманом над соглашением по Ормузскому проливу. В парламенте Исламской Республики отметили, что лишь эти две страны могут решать, как им управлять этой водной артерией.

Иран и Оман продолжают работу по разработке соглашения по управлению Ормузским проливом. Такое заявление сделал 1 июня Алаэддин Боруджерди, член комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (парламента) Ирана Алаэддин Боруджерди.

Он отметил, что работа ведется на фоне давления, которое Соединенные Штаты оказывают на Оман, передает агентство Mehr.

"Обсуждения продолжаются и направлены на выработку рамочного соглашения о том, каким образом Иран и Оман будут совместно управлять Ормузским проливом. Несмотря на давление со стороны США, оманцы также сохраняют приверженность этому процессу и активно участвуют в нем"

– Алаэддин Боруджерди

Депутат акцентировал внимание на том, что только Тегеран и Маскат могут решать, как им управлять Ормузским проливом, и ни у кого больше нет права вмешиваться в этот процесс.

Почему Иран договаривается с Оманом?

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил намерение Ирана разделить контроль над судоходством в Ормузском проливе с Оманом правовыми и политическими причинами.

"Первая причина этого проекта Тегерана состоит в том, что Исламская Республика Иран и Султанат Оман делят акваторию Ормузского пролива: его северная часть является территориальными водами Ирана, а южная часть – Омана. Иран мог бы единолично объявить свой суверенитет над всем Ормузским проливом, игнорируя интересы Султаната Оман, но предпочитает не создавать конфликтный ситуаций в отношениях с Маскатом", – прежде всего сказал он.

"Оман имеет достаточно стабильные, крепкие и доверительные, взаимовыгодные отношения с Ираном. Традиционно именно Маскат выступал посредником в диалоге Тегерана с Вашингтоном. Иранские власти дорожат этими связями с Оманом и потому учитывают интересы султаната, чтобы не допустить какое-либо столкновение интересов двух государств", – продолжил Турал Керимов.

"Также Тегеран хочет оказать поддержку Маскату после новых экстраординарных заявлений президента США Дональда Трампа о том, что американцы будут жестко реагировать на любые возможные сценарии участия Омана в контроле судоходства в Ормузском проливе", – обратил внимание советник МИА "Россия сегодня".

"Нужно сказать, что Оман занимает вполне ясную позицию по Ормузскому проливу, отвергая любое взимание какой-либо платы за проход судов через Ормузский пролив. Также он против иностранного контроля над проливом. То есть, с одной стороны, в Маскате не признают требования Ирана о платном проходе, с другой стороны, не признают требования США о каком-то международном надзоре", – обратил внимание Турал Керимов.

"На самом деле, Оман мало чем может повлиять на происходящее вокруг Ормузского пролива. По отношению к судоходству в проливе он готов что-то делать только в рамках поддержания своей территориальной целостности и защиты национальных интересов. В то же время мы видим, что совершаются попытки и со стороны США, и со стороны Ирана каким-то образом манипулировать суверенитетом Омана в Ормузском проливе", – заключил востоковед.