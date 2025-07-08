Вопрос о закрытии русского сектора в Азербайджане не стоит на повестке дня, подчеркнул глава Миннауки и образования страны Эмин Амруллаев.

Власти Азербайджана не рассматривают возможность закрытия русского сектора в стране, такое заявление сделал глава Миннауки и образования АР Эмин Амруллаев на проходящем в Университете АДА мероприятии "Сертификация 2025: профессиональный учитель – качественное образование".

Он также пояснил, что образовательные учреждения должны, наряду с иностранными языками, также обеспечить и знание азербайджанского языка на высоком уровне.

Эмин Амруллаев добавил, что в подготовке учителей русского языка выявлены определенные недостатки. Так, на экзаменах по приему на работу учителей в русском секторе максимальные баллы составляют не более 50–60.

"По азербайджанскому сектору этот показатель выше 80-ти. Поэтому мы вынуждены учитывать и кандидатов, набравших низкие баллы"

– Эмин Амруллаев

Русский язык в Азербайджане

Отметим, что популярность русского языка и как языка обучения, и как первого иностранного в школах Азербайджана имеет объективные, не связанные с политикой причины. Хорошее знание русского языка позволяет азербайджанским выпускникам получать высшее образование в российских вузах, а также повышает их конкурентоспособность при трудоустройстве в РФ. Что не менее важно, русский язык в силу исторических причин является языком межнационального общения на всем постсоветском пространстве, поэтому владение русским языком открывает для граждан Азербайджана возможности для работы не только в России, но и в центральной Азии, и в соседней Грузии, и в Беларуси.

Все эти факторы – высшее образование и работа в РФ, свободное перемещение по постсоветском пространству – действительны и для других стран СНГ, и потому для Москвы так значимо то внимание, которое именно Баку уделяет поддержке русского языка. Власти Азербайджана не только отвечают на запрос населения по русскоязычному образованию, но и создают условия для наиболее комфортного обучения русскому языку и на русском языке – в частности, организуют работу в республике филиалов российских вузов. Азербайджан проводит уникальную языковую политику благоприятствования русскому языку, и она является одним из наиболее значительных оснований для прочного российско-азербайджанского сотрудничества.

Таким образом, аспект внутренней политики – забота Баку о своих гражданах, нацеленных на образовательные и рабочие контакты в России и на постсоветском пространстве – оказывается для его стратегического партнера и союзника Москвы фактором повышенного интереса к взаимодействию. По этой причине противники российско-азербайджанского союзничества по любому поводу стараются озвучить вопрос о закрытии русского сектора обучения в Азербайджане – в расчете посеять раздор между двумя странами. Но Баку всегда отвечает, что русский сектор закрыт не будет, поскольку, опять же, его действие не является частью внешней политики республики: он нужен самим азербайджанским гражданам.

Россия, видя, как реагирует Азербайджан на такие провокации против русского языка, каждый раз убеждается в здравомыслии и надежности Баку как своего стратегического партнера и союзника.