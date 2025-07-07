Лед тронулся: Москва и Баку взяли курс на нормализацию

Начавшийся уже на прошлой неделе процесс нормализации российско-азербайджанских отношений подошел к своей кульминации во время визита главы МЧС России Александра Куренкова в Баку.

Сформировавшийся в конце июня дипломатический кризис между Россией и Азербайджаном находился в фазе эскалации меньше недели: к концу первой июльской декады в двусторонней повестке отсутствуют новые негативные события, при этом она все больше наполняется позитивом.

На фоне плодившихся как грибы новостей и аналитики с негативным уклоном в прессе двух стран уже в первые дни кризиса появлялись сообщения о том, что намечаются контакты между руководствами для решения проблемы. Сначала писали о возможных переговорах президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева, затем о встрече делегаций. 6 июля появилась неофициальная информация, что Россия готовит визит высокопоставленных лиц в Азербайджан для урегулирования кризиса.

С самого начала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркивали, что Москва настроена на сохранение союзнического взаимодействия с Баку. Накануне Дмитрий Песков прямо сказал, что Россия и Азербайджан "должны оставаться ближайшими партнерами, союзниками и странами, которых объединяет общая история, настоящее и будущее".

Множество фейков, распространенных в эти дни противниками российско-азербайджанских отношений, были опровергнуты Москвой. К примеру, фейк о волне отказов от путевок в Азербайджан развенчала пресс-служба Российского союза туриндустрии, отметив, что туроператоры России не фиксируют снижение числа бронирований туров в Азербайджан. Фейки о дискриминации азербайджанцев постоянно опровергаются российскими ведомствами, которым враги России и Азербайджана приписывают фальшивые антиазербайджанские указы.

Кульминацией позитивной повестки стала новость о визите главы МЧС Александра Куренкова в Баку. По сообщениям СМИ, ему поручили провести закрытые переговоры с азербайджанскими коллегами и передать личное послание Владимира Путина. Есть вероятность обмена задержанными лицами с целью погасить напряженность. Напомним, что Александр Куренков является бывшим адъютантом президента России и имеет личные контакты с Баку. Его визит может стать первым шагом к разрядке в двусторонних отношениях.

В день вылета Куренкова уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева ответила на ее просьбу в связи задержанием россиян принять "меры для восстановления справедливости и законности". Алиева пообещала принять действия "по проверке этих данных".

В Баку глава МЧС встретился со своим коллегой Кямаледдином Гейдаровым. Поездка Куренкова была приурочена к 58-му заседанию Исполнительного совета международной организации гражданской обороны (МОГО), в котором председательствует Россия, но переговоры выходят за рамки этого мероприятия. МОГО - скорее повод для встречи и обсуждения кризисных вопросов. Куренков начал переговоры с комплимента и выразил признательность Азербайджану за помощь при эвакуации россиян из Ирана во время 12-дневной войны.

Есть ощущение, что визит Куренкова уже дает первые плоды и напряженность сходит на нет. Заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сегодня сказал, что Баку стремится к хорошим отношениям с Москвой. "С одной стороны, у нас есть сосед — Россия, с которой мы стараемся поддерживать совершенно нормальные отношения. С другой стороны, есть Иран, с которым мы также стремимся к добрососедским связям" – заявил он.

Говорить о полной разрядке рановато, но шаги в этом направлении и Россия, и Азербайджан уже предпринимают. Конечно, мотивы и причины такого поведения, прежде всего, кроются в важных экономических, политических, энергетических интересах стран, культурно-исторической переплетенности народов и доверительных отношениях Путина и Алиева. Но частично снижению накала страстей способствует и отвлечение внимания от двусторонних проблем на другие международные вопросы, в которых задействованы Москва и Баку. С начала недели все внимание России обращено на саммит БРИКС в Бразилии, а Азербайджан только закончил свой саммит ОЭС в Ханкенди, куда прилетали лидеры Турции, Ирана, Пакистана и Центральной Азии.