Главы МЧС России и Азербайджана провели встречу в Баку

Руководитель МЧС России Александр Куренков и министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров провели двустороннюю встречу в Баку.

Глава МЧС России Александр Куренков провел двустороннюю встречу с министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдином Гейдаровым, сообщение о ней распространила пресс-служба МЧС РФ.

Российский министр выразил признательность Баку за проведение эвакуации граждан РФ из Ирана в ходе недавнего обострения конфликта между Ираном и Израилем.

"Совместная работа стала эффективной рукой помощи мирному населению: россияне смогли вернуться на Родину"

– МЧС России

Еще одной темой переговоров Куренкова и Гейдарова стало двустороннее партнерство спасательных ведомств. В ходе беседы был отмечен большой вклад Баку в развитие Международной организации гражданской обороны (МОГО), которая оказывает гуманитарную помощь странам, пострадавшим в результате ЧС.

"Совместная работа в этом направлении доказывает приоритет благородного дела спасения и взаимопомощи в международном взаимодействии по линии чрезвычайных служб"

– МЧС России

В министерстве напомнили, что основным вопросом повестки 58-го заседания Исполнительного совета станут выборы генсекретаря МОГО. В состав организации входят свыше 60 государств.