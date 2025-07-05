Заседание МОГО проходит в Баку с участием глав МЧС России и Азербайджана

Заседание Международной организации гражданской обороны проходит в Баку. В мероприятии принимают участие главы МЧС России и МЧС Азербайджана.
В Баку проходит заседание Международной организации гражданской обороны (МОГО), участие в нем принимают глава российского МЧС Александр Куренков и министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров.
Российский министр выступает председателем 58-го заседания исполнительного совета МОГО.
"В двухдневной повестке работы делегаций в Баку - выборы генерального секретаря Международной организацией гражданской обороны"
– МЧС России
В ведомстве отметили, что проведение сессии МОГО в Баку подчеркивает роль Азербайджана в сфере глобальной гражданской защиты.