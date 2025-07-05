Вестник Кавказа

Заседание МОГО проходит в Баку с участием глав МЧС России и Азербайджана

Заседание МОГО проходит в Баку с участием глав МЧС России и Азербайджана
© Фото: МЧС России
Заседание Международной организации гражданской обороны проходит в Баку. В мероприятии принимают участие главы МЧС России и МЧС Азербайджана.

В Баку проходит заседание Международной организации гражданской обороны (МОГО), участие в нем принимают глава российского МЧС Александр Куренков и министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров.

Российский министр выступает председателем 58-го заседания исполнительного совета МОГО.

"В двухдневной повестке работы делегаций в Баку - выборы генерального секретаря Международной организацией гражданской обороны"

– МЧС России

В ведомстве отметили, что проведение сессии МОГО в Баку подчеркивает роль Азербайджана в сфере глобальной гражданской защиты.

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Заседание МОГО проходит в Баку с участием глав МЧС России и Азербайджана
© Фото: МЧС России
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