Глава МЧС России прибыл в Азербайджан

Александр Куренков начал свой визит в Азербайджан. В ходе поездки глава МЧС России поучаствует в мероприятии МОГО.

В понедельник, 7 июля, глава МЧС России Александр Куренков прилетел в Баку. Об этом рассказали в самом ведомстве.

Цель поездки – участие в заседании исполнительного совета и генассамблеи МОГО (Международная организация гражданской обороны).

"Ключевой вопрос повестки - выборы генерального секретаря этой организации, которая объединяет на своей площадке чрезвычайные службы более 60 государств и оказывает гуманитарную помощь по всему миру"

– МЧС РФ

Ожидается, что в ходе визита глава ведомства встретится с коллегами из других стран.

"МЧС России занимает лидирующие позиции на международной арене в вопросах оказания гуманитарной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций странам. Мы всегда следуем принципам открытости и взаимоуважения по отношению к стратегическим партнерам"

– пресс-служба министерства

Напомним, на сегодняшний день в МОГО входят свыше 60 стран. В январе текущего года и.о. генсека организации стал Роман Лапин.