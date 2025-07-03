Глава Дагестана призвал россиян и азербайджанцев не вестись на провокации

Сергей Меликов заявил о неприемлемости раскола между народами России и Азербайджана. Он призвал граждан обеих стран не вестись на провокации.

Глава Дагестана Сергей Меликов глубоко обеспокоен сложностями, возникшими в отношениях России и Азербайджана. Об этом сказано в сообщении, размещенном на его страницах в соцсетях.

"Мы с тревогой и болью наблюдаем за тем, что сегодня происходит в мире. К сожалению, в отношениях между Россией и Азербайджаном возникли определенные трудности. Но я убежден, что все они будут разрешены мирным путем, с учетом интересов народов и уважением к истории наших отношений"

– руководитель республики

Он подчеркнул, что в это непростое время есть и те, кто стремится использовать ситуацию в своих целях – ослабить Россию изнутри, посеять рознь, настроить братские народы друг против друга.

"Особенно это касается многонационального Дагестана, который на протяжении десятилетий живёт в мире и согласии со своими ближайшими соседями. В нашей республике очень много выходцев из Азербайджана, которые считают Дагестан своим домом. Наши связи больше, чем географические. Это история, родственные узы, культура, совместная жизнь. Хочу подчеркнуть, что именно в Дагестане азербайджанцы являются коренным народом!"

– глава региона

Он предупредил, что сейчас возможны попытки устроить провокацию, втянуть в конфликты, склонить к поступкам, за которые потом будет стыдно.

"Это уловки тех, кто не желает ни Дагестану, ни Азербайджану, ни всей России мира и стабильности. Мы уже не раз видели, как внешние силы пытаются дестабилизировать ситуацию чужими руками. В конечном итоге они терпели неудачу, потому что мудрость, единство и отзывчивость нашего народа оказывались выше этих грязных игр"

– Сергей Меликов

В этой связи он обратился к жителям Дагестана и азербайджанцам с просьбой не поддаваться эмоциям и не вестись на провокации.

"Я обращаюсь ко всем: и к дагестанцам, и к нашим братьям-азербайджанцам – не дайте вбить клин между нами. Не поддавайтесь эмоциям, не ведитесь на провокации, не опускайтесь до бытового национализма"

– глава РД

Он подчеркнул, что в нынешней ситуации можно доверять лишь официальной и проверенной информации!

"Мы вместе прошли через многое и пройдем через это. Все трудности временны, а братство и достоинство остаются с нами навсегда"

– руководитель Дагестана