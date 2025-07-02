Вестник Кавказа

В Баку отпустили задержанных сотрудников Sputnik Азербайджан

В Баку отпустили задержанных сотрудников Sputnik Азербайджан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В четверг правоохранители в Баку отпустили пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан. Под стражей остаются двое - Игорь Картавых и Евгений Белоусов.

Пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан отпустили сегодня под подписку о невыезде.

По данным Sputnik Ближнее зарубежье, все отпущенные сотрудники издания имеют гражданство Азербайджана. Под стражей остаются двое - исполнительный директор филиала Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов, оба они являются гражданами РФ. Они арестованы судом на четыре месяца.

Напомним, в Азербайджане после ареста журналистов 1 июля возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем.

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