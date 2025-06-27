Россия и Азербайджан: искусство дипломатии и необходимость диалога

Александр Клемент

Напряженность в отношениях между Россией и Азербайджаном оказалась в фокусе внимания. Формально речь идет о политических заявлениях, обвинениях, резких дипломатических жестах. Но если копнуть глубже, то становится ясно: все это лишь надводная часть айсберга, за которой стоят накопленное недоверие, геополитические проблемы и не проговоренные обиды.

Россия и Азербайджан — не просто соседи. Их связывает долгая, местами противоречивая история: от имперского прошлого и советского братства до постсоветского переформатирования интересов. Эти отношения никогда не были простыми, но всегда оставались важными. Азербайджан — один из ключевых игроков на Южном Кавказе, важный энергетический партнер и страна с мощной диаспорой в России.

Сегодня новая реальность. Азербайджан усиливает связи с Турцией, балансирует между Западом и Востоком. Россия, напротив, фокусируется на собственных вызовах и региональной переориентации. И в этой точке расходятся интересы — политические, экономические, культурные.

Поводом для конфликта стали, как это часто бывает, публичные заявления, усиленные политической риторикой. Но суть глубже. Россия в условиях изоляции болезненно ощущает любой «уход» бывших союзников, а Азербайджан — наоборот, старается утвердить свою субъектность, выйти из-под влияния и заявить о своей роли в регионе.

И здесь легко попасть в ловушку, когда вместо диалога звучат взаимные обвинения, а вместо дипломатических усилий - ультиматумы и ноты протеста.

И здесь стоит сказать об искусстве дипломатии.

Дипломатия – действительно, вид искусства, тонкий, наполненный знаниями психологии и умением читать между строк. Сегодня постепенно исчезает сам процесс улаживания конфликтов путем человеческого общения. Мастерство переговорщиков уступает место простому обозначению позиций путем вручения вербальных нот и ничего не значащих туманных фраз. Внешнеполитические ведомства в лучшем случае спешат обвинить во всех проблемах некие третьи таинственные силы - без какого-то углубленного анализа и реальных фактов. Что, кроме раздражения могут вызвать эти обвинения в адрес неких мистических сил, не подкрепленные фактами и доказательствами? Да, это старая, проверенная и очень удобная тактика, но для кого? Да и чего стоит дружба, если на нее могут повлиять какие-то досужие домыслы неких темных сил? Таким образом тонкое умение вести дипломатические переговоры с обязательным соблюдением хорошего тона сменилось дипломатией подворотни.

Есть и другой способ сближения стран, но этот путь лежит не через громкие слова и обидные уколы в адрес друг друга.

Так или иначе придется признать, что интересы сторон могут трансформироваться, что каждый имеет право на самостоятельную внешнюю политику, но разрыв отношений не выгоден никому. Чтобы рассориться со всем миром, не нужно обладать дипломатическими умениями. Гораздо сложнее сохранить дружественные отношения, при этом твердо отстаивая интересы своей страны.

Россия и Азербайджан по-прежнему нуждаются друг в друге: экономически, культурно, гуманитарно. Миллионы азербайджанцев живут и работают в России, сотни тысяч россиян — бывали, живут, сотрудничают с Азербайджаном. Простой человек не хочет конфликта. Он хочет стабильности, работы, человеческого уважения и мира.

Этот конфликт — напоминание о том, как легко скатиться в раздражение, если не разговаривать по-настоящему, если заменить прямые контакты заявлениями в СМИ, если вместо уважения выстраивать иерархию влияния.

Россия и Азербайджан обязательно найдут язык сотрудничества, если будут друг друга воспринимать не как как «сферу влияния», а как равных партнеров с правом на собственный путь.