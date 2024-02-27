В Ингушетии заработал новый корпус центра для ветеранов

Социально-оздоровительный центр для ветеранов в назрановском поселении Сурахи в Ингушетии стал больше – в нем открылся новый корпус, а значит, оздоровление и лечение в нем смогут проходить больше людей, родной земле свои силы и талант.

Власти Ингушетии запустили новый корпус Дома ветеранов в Назрановском районе, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"По нацпроекту "Демография" в регионе построили новый корпус социально-оздоровительного центра "Дом ветеранов" в сельском поселении Сурхахи"

- Махмуд-Али Калиматов

В учреждении для отдыха пожилых людей предусмотрено все – комфортные и уютные комнаты для проживания, спецпитание и медобслуживание, включающее массаж, физиотерапию, грязевые ванны и бассейн, и это лишь малая часть того, что есть в новом здании, - отметил Калиматов.

Социально-оздоровительный центр достраивался дважды – в 2021 году здесь построили новый четырехэтажный корпус, но его оказалось мало - порой очередь может достигать 800 человек. Поэтому было принято решено построить еще один корпус, пояснили в пресс-службе главы и правительства региона, передает "Интерфакс".

Вскоре на базе Дома ветеранов начнет работать санаторий, который планирует ввести в строй Минтруд Ингушетии.