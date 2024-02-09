В Ингушетии создана единая цифровая больница

В Ингушетии была реализована важная инициатива по интеграции информации о пациентах больниц и поликлиник в единую цифровую систему. Это новшество имеет огромное значение для повышения эффективности диспансеризации в республике и обеспечения более качественного медицинского обслуживания населения.

Вся информация о пациентах больниц и поликлиник в Ингушетии была интегрирована в единую цифровую систему. В том числе, это нужно для повышения эффективности диспансеризации в республике.

«Для этого применяются цифровые технологии, позволяющие осуществлять учет и контроль показателей по диспансеризации и профилактическим медосмотрам. <> Теперь врачу доступна вся информация по пациенту в одной системе, и диспансеризация станет более эффективной»

– пресс-служба компании-разработчика «Техлаб».

В компании уже отметили, что уже функционирует: в настоящее время осуществляются пополнение базы. Также уточняется, что благодаря системе существенно облегчится работа медработников и медицинским чиновникам.

Интеграция информации о пациентах в единую цифровую систему принесет множество преимуществ и для самых главных участников медицинского процесса - самих пациентов. Благодаря этой системе, пациенты смогут получать более качественное и своевременное медицинское обслуживание. Врачи смогут быстро получать доступ к истории болезни и результатам предыдущих обследований, что поможет им проводить более точную диагностику и назначать эффективное лечение.

Кроме того, пациенты смогут избежать повторных обследований и консультаций, так как вся необходимая информация будет доступна в единой цифровой системе. Это позволит сэкономить время и средства, а также снизить риск возникновения ошибок и неправильных диагнозов.