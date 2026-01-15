В Азербайджане запускают проект для продвижения национальной литературы за рубежом

В рамках новой культурной концепции "Азербайджанская культура – 2040" будет создан проект по переводу и популяризации национальных авторов на иностранные языки. В парламенте инициативу назвали решением системной проблемы.

В Азербайджане нарастает дискуссия о необходимости вывода национальной литературы и науки на международный уровень. Первым этапом данной задачи станет перевод произведений, а вторым — их системное продвижение за рубежом.

Решение этого вопроса заложено в новой культурной концепции страны. Утверждённый главой государства документ предусматривает запуск проекта "Азербайджанская литература за рубежом" для перевода и популяризации национальной литературы на ключевые иностранные языки.

Депутат Эльнара Акимова поддержала инициативу, назвав ее ключевой для наведения порядка в сфере перевода. Она указала на отсутствие единой стратегии и финансирования после упразднения профильного переводческого госцентра, из-за чего работа различных учреждений носит разрозненный характер.

Проект, по мнению Акимовой, станет работоспособным только при системном подходе: определении приоритетов, балансе классики и современности и строгом контроле качества. Реализовывать его должны совместно государственные и частные структуры, включающие зарубежных партнеров, а для продвижения следует активно использовать цифровые технологии и новые форматы.