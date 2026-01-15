Азербайджан обсудил создание центра кибербезопасности с Mastercard

Глава Минцифры принял президента Mastercard, курирующего вопросы стратегического развития. Стороны поговорили о возможностях взаимодействия в различных сферах.

В Баку прошла встреча главы Минцифры Азербайджана Рашада Шабиева и вице-председателя и президента Mastercard по стратегическому развитию Джона Хантсмана. Об этом сообщил 16 января на своих страницах в соцсетях азербайджанский министр.

Центральными темами встречи стали возможности сотрудничества в различных областях, включая искусственный интеллект и кибербезопасность.

"В ходе встречи мы обсудили возможности сотрудничества в области искусственного интеллекта, кибербезопасности, цифрового развития, а также в сфере транзитных перевозок и транспорта в целом"

– Рашад Набиев

Он также поведал, что обсудил с представителем Mastercard вопрос создания в Баку центра передового опыта в области кибербезопасности.