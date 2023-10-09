80 лет назад завершилась битва за Кавказ

Опубликовано: 15:53, 9 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ставрополе отмечается день освобождения Кавказа от фашистов. Ровно 80 лет назад в ходе тяжелых боев была завершена битва за Кавказ, длившаяся 442 дня.

В Ставрополе сегодня отмечается день освобождения Кавказа от немецко-нацистских захватчиков. Ровно 80 лет назад, 9 октября 1943 года, завершилась одна из длительных битв в истории ВОВ – битва за Кавказ.

9 октября Красная Армия освободила Ставрополье от фашистов. Захватчики, целью которых были нефтяные источники Баку и Грозного, были остановлены и разбиты.

Стоит отметить, что в России 9 октября официально объявлено Днем воинской славы.

Битва за Кавказ стала одной из самых длительных в годы Великой Отечественной войны. Она шла 442 дня – с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Битва сыграла огромную роль в коренном переломе в ходе Великой Отечественной войны.