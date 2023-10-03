Курорты Минвод лидируют в зимнем рейтинге

Опубликовано: 10:18, 3 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несмотря на то, что холода еще не наступили, туристы уже присматривают локации, в которых проведут свой зимний отдых, и здесь пальму первенства у Кубани перехватывают зимние курорты Минвод, показало исследование "Алеан".

Самыми востребованными для зимнего отдыха у россиян стали курорты Кавказских Минеральных Вод – это Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки, показало исследование, проведенное специалистами национального туроператора "Алеан".

Популярные курорты Ставрополья выбирают 47% туристов, и это почти в два раза больше, чем желающих покататься на склонах гор в Сочи или отдохнуть в Анапе или Геленджике – таковых всего 25%, хотя по сравнению с минувшим годом поток туристов растет и здесь – число заявок на проживание в отелях Геленджика выросло на 72%, Анапы - на 35%, а Сочи – на 17%, передает РИА Новости.

На третьем месте рейтинга отдых в Беларуси – 5% клиентов выбирают зимний отдых в санаториях Полесья, у многочисленных водоемов, с минеральной водой и лечебными процедурами. Четвертое место у санаториев Подмосковья, отдохнуть зимой в которых намерены 3% отдыхающих, заранее заботящихся об отдыхе. В лидерах - отели со спа-комплексами и подогреваемыми бассейнами. Замыкает пятерку лидеров неожиданное направление - термальные курорты Тюменской области, отдохнуть на которых планируют 2% туристов.

Ну и, конечно же, традиционно высоким спросом пользуются горнолыжные курорты – здесь в фаворитах Красная Поляна, Домбай и Шерегеш.