Где отдохнуть осенью: Кавминводы — санаторный рай России

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Популярность санаторного отдыха в России растет. С прошлого года спрос на здравницы увеличился на 30%. По данным Российского союза туриндустрии, предпочтение россияне отдают курортам Кавказских Минеральных Вод, хотя цены в тамошних санаториях в среднем за год выросли на 12-13%.

Такой выбор обусловлен богатым опытом местных здравниц, разнообразием минеральных вод, природной красотой Северного Кавказа. Расскажем, где и за сколько можно отдохнуть этой осенью и следующей весной.

Название города определила гора Бештау — в переводе "пять гор". История курорта тянется с 1803 года, когда его минеральные источники были признаны по своим свойствам лечебными. Теплая и сухая осень со средней температурой от +10 до +16 делает это время года одним из самых популярных среди соискателей путевок в здешние здравницы.

Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Санаторий "Родник". Основан в 1982 году. Расположен у подножия горы Машук. Поблизости от санатория находится озеро Провал — природный колодец карстово-тектонического происхождения. Этот загадочный водоем с водой ярко-бирюзового цвета посещали в свое время Пушкин, Лермонтов, Лев Толстой. Спуститься к воде можно по 47-метровому туннелю, отремонтированному в 1998 году. Светодиодные лампочки на стенах туннеля придают ему особую таинственность.

Цены отдыха осеню — 6940 рублей. С конца ноября по начало марта 2024 году — 5140 рублей.

Санаторий "Машук". Комплекс оздоровительных мероприятий этого санатория дополнен решением проблем патологии органов зрения. На официальном сайте санатория имеется версия для слабовидящих. Расположен санаторий среди густой зелени городского парка и уже более 25 лет помогает отдыхающим восстановить здоровье и обрести психологический комфорт.

Цены на октябрь-декабрь 2023 года в районе 5200 рублей в день на человека.

Санаторий им. Лермонтова — один из старейших в Пятигорске, имеющий высшую квалификационную категорию. Он окружен самыми известными достопримечательностями Пятигорска, такими как Лермонтовские гроты, "Эолова арфа", озеро Провал, канатная дорога на вершину горы Машук. С балконов санатория открывается потрясающий вид на панораму Кавказского хребта и на двуглавый Эльбрус. Специализация санатория обширна. Особо следует выделить программу реабилитации после COVID-19.

Цены варьируются в зависимости от сезона и выбранной программы по оздоровлению и восстановлению.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что привезти из Пятигорска?

В Пятигорске сосредоточена треть отечественных фирм по пошиву шуб.

Кисловодск — настоящая жемчужина Кавказских Минеральных Вод. Один из самых чистых и эстетичных городов -курортов России. Еще в советские годы сюда на лето съезжалось огромное число людей. Чистейший горный воздух, бурные реки, красивейший парк с Храмом воздуха и Долиной роз — это только малая часть из того природного богатства, которым делится со своими гостями гостеприимный город-курорт. В последние годы город обогатился множеством новых современных здравниц, но остались и те санатории, которые с советских времен несут на себе славу лучших в своем сегменте.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Санаторий им. Орджоникидзе. Помимо многолетнего опыта в деле оздоровления и профилактики множества заболеваний, этот санаторий считается одним из флагманов в своей области. Расположен он на высоте 940 метров над уровнем моря рядом с "Долиной роз" и "Храмом воздуха". Его корпуса стали памятниками архитектуры федерального значения. Территория санатория украшена цветочными клумбами, фонтанами, беседками. Номера наполнены чистым горным воздухом благодаря высоте потолков, достигающих четырех метров. Также на территории санатория имеются бюветы с минеральной водой "Славяновская", "Ессентуки-4", "Общий нарзан". Виды, открывающиеся со смотровых площадок санатория поражают воображение.

Цены до конца 2023 года варьируются от 5000 до 6000 рублей на человека в день. Действует трехпроцентная скидка для пенсионеров, инвалидов и ветеранов боевых действий.

Санаторий "Родник". У санатория более чем 40-летняя история. Он расположен высоко в горах. Помимо проблем с сердечно-сосудистыми заболеваниями, санаторий специализируется на лечении урологических патологий. Особой популярностью у отдыхающих пользуется система "шведский стол", которая не часто встречается в санаторно-лечебных заведениях. Санаторий имеет парковую зону с терренкуром на своей территории. Отзывы на медицинские услуги санатория "Родник" стабильно хорошие.

Цены на октябрь-декабрь 2023 году в зависимости от размещения варьируются от 6500 до 8500 рублей на человека.

Санаторий "Центросоюз" — один из лучших в своем сегменте. Его отличает новейшее медицинское оборудование и высококлассные специалисты. Санаторий имеет собственный выход в Кисловодский национальный парк. Специализация санатория — программа "Здоровое сердце" и "Здоровье мужчины" (урология). Питание по системе "шведский стол". Также санаторий предлагает услуги SPA, имеются хамам, сауна и джакузи, а также летний открытый бассейн. Одна из немногих здравниц, принимающих гостей с двухлетними детьми.

Цены до конца 2023 года в пределах 8000 рублей на человека в день. Могут варьироваться в зависимости от выбранной программы лечения.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что привезти из Кисловодска?

Мед и местный фарфор, который славится далеко за пределами Кавказских Минеральных Вод.

Ессентуки — крупнейший бальнеологический курорт России. Однако в этом городе-курорте также много достопримечательностей, относящихся к памятникам культуры и архитектуры, таким как Храм целителя Пантелеймона, вновь возведенный на месте построенного в конце XIX века и разрушенного в советское время, а также Церковь Успения Пресвятой Богородицы и построенная в 1826 году Свято-Никольская Церковь.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Из лечебниц выделим санаторий "Источник", использующий помимо традиционного бальнеолечения озонотерапию, карбокситерапию, фитотерапию, плазмолифтинг. Это самый новый санаторий Ессентуков, он построен в 2016 году. Здание санатория из белого камня в классическом стиле находится в центре города-курорта, недалеко от городского парка. Система питания — "шведский стол". Богатая инфраструктура санатория отвечает всем современным требованиям.

Минимальная цена в 2023 году — 11000 рублей на человека в день.

Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Тем, кто решил укрепить, подышать чистым воздухом, побродить по горам, попить минеральной воды, а купить местные сувениры и горный мед, есть смысл съездить осенью на Кавказские Минеральные Воды.