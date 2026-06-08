Вестник Кавказа

Ремонт газопровода в Дагестане продлится около трех суток

Ремонт газопровода в Дагестане продлится около трех суток
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Восстановление газопровода Моздок — Казимагомед в Дагестане займут до трех суток, часть местных жителей временно осталась без газа.

В Дагестане аварийно-восстановительные работы на магистральном газопроводе Моздок — Казимагомед продлятся до трех суток. Об этом сообщило правительство региона на своей странице в соцсети.

Пожар на газовой магистрали произошел 9 июня в результате потери герметичности трубы. Авария зафиксирована на участке между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района.

Из-за происшествия возникли перебои с газоснабжением у части потребителей города Кизилюрта, а также Кизилюртовского и Хасавюртовского районов. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Администрация Кизилюрта провела заседание оперативного штаба, по итогам которого было решено начать ликвидацию последствий в светлое время суток. Для оповещения населения о сроках ремонта сотрудники МВД организовали подворовые обходы, призвав жителей отнестись к ситуации с пониманием и терпением.

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