Чьи Голанские высоты?

28 ноября Генассамблея ООН в очередной раз потребовала от Израиля выполнить Резолюцию СБ ООН 497, требующую, чтобы израильтяне немедленно покинули Голанские высоты. Что такое Голанские высоты, в чем их важность и кому они принадлежат - рассказываем в этом материале.

Что такое Голанские высоты

Голанские высоты - это скалистая местность над долиной Иордана, занимающая площадь примерно в полторы тысячи квадратных километров.

На западе Голана - река Иордан и Галилейское море

на севере - гора Хермон

на востоке - река Вади Аль-Рукад

на юге - река Ярмук.

Длина территории с севера на юг - 70 километров, ширина - 43 километра. Самая высокая точка Голана, контролируемая Израилем, расположена на севере Хермона на высоте в 2,2 тыс. метров.

Почему Голанские высоты - спорная территория?

Для Израиля и Сирии Голанские высоты - спорная территория. Израиль взял под контроль этот регион в 1967 году, на финальном этапе Шестидневной войны. Большинство сирийских арабов Голанских высот бежали из-за конфликта. В 1973 году Сирия безуспешно попыталась вернуть Голанские высоты. По итогам перемирия, заключенного сторонами, регион остался под контролем Израиля, который практически сразу же начал создавать там поселения.

В 1981 году произошла аннексия Голанских высот Израилем. Это решение было негативно воспринято международным сообществом. Резолюция Совета Безопасности ООН, принятая в том же году, гласит, что решение Израиля является недействительным. С тех пор ГА ООН периодически голосует за резолюции, подтверждающие эту первую резолюцию в отношении Голана.

Кому исторически принадлежали Голанские высоты?

Как и многие другие территории Леванта, на протяжении истории регион Голанские высоты контролировали самые разные державы и империи.

Впервые слово ”Голан” упоминается в Ветхом завете как название одного из левитских городов.

В III тысячелетии до н.э. Голан населяли амореи (западные семиты)

В VIII веке до н.э. территорию контролировало сначала Новоассирийское царство, затем Второе Вавилонское царство, а потом Первая Персидская империя.

В V веке до н.э. Персидская империя разрешила евреям, побывавшим в Вавилонском плену, вернуться.

В III веке до н.э. территория была завоевана Александром Македонским.

В I веке Голан поглощает Римская империя.

Во II веке Голан стал частью римской провинции Сирийская Палестина.

До VII века регион контролировала Византийская империя.

В середине VII века в результате битвы при Ярмуке Голанские высоты перешли под управление Праведного халифата.

Айюбиды (султанат) управлял Голаном с XII по XIII век, мамлюки - с XIII по XVI век.

В XVI веке территория перешла под контроль Османской империи.

В конце XIX барон Ротшильд купил у Османской империи более 70 квадратных километров земли на территории Голанских высот. Еврейские иммигранты первой алии (волны) создали на Голане пять поселений. К началу XX века их выгнали турки.

В 1922 году большая часть Голанских высот оказалась под контролем Подмандатной Палестины, управляемой Великобританией.

В 1923 году Голан был передан Франции.

В 1944 году Голанские высоты вошли в состав независимой Сирии.

С 1920-х по 1947 год земли Голана культивировались еврейскими колонизационными обществами.

В 1947 году Сирия вынудила израильтян покинуть регион.

Кто живет на Голанских высотах?

Плотность населения на Голанских высотах низкая. По разным оценкам, в регионе живет 40-50 тыс. человек. Одна половина населения - израильские поселенцы. Вторая половина жителей Голана - друзы, арабы сирийского происхождения. Большинство друзов не хотят получать израильское гражданство и поддерживают связь с соседней Сирией. В целом, обе группы, населяющие Голанские высоты, мирно сосуществуют, а напряженность в этом регионе гораздо ниже, чем в других приграничных районах Израиля.

Чем важны Голанские высоты?

Голанские высоты - важнейший стратегический район, но его значимость не ограничивается тактическими преимуществами.

В 1947 году Сирия использовала Голан для обстрела израильских городов и ферм, находившихся ниже. Сегодня уже для Израиля Голанские высоты - защита от Сирии. У Израиля есть возможность следить за маневрами сирийцев на случай возникновения угрозы.

Голанские высоты - ключевой источник воды для засушливого региона. Дождевая вода из Голанского водосбора питает реку Иордан.

Земля в регионе плодородная: на вулканической почве культивируются виноградники.

Голанские высоты - камень преткновения на пути к миру

Сирия готова рассмотреть возможность мирного соглашения только при условии возвращения Голанских высот Израилем. В 1999-2000-х израильский премьер-министр Эхуд Барак был готов передать контроль почти над всем регионом Сирии.

Тогда камнем преткновения стал вопрос об отходе Израиля к границам 1967 года, в рамках которого Тель-Авив утратит контроль над Галилейским морем, важным источником свежей воды. Израиль хочет сохранить водоем за собой, утверждая, что граница находится в нескольких сотнях метров к востоку от моря. Возможное соглашение с Сирией также предусматривает перенос всех еврейских поселений с территории Голанских высот.

Непрямые переговоры между Сирией и Израилем возобновились в 2008 году, благодаря посредничеству Турции, но были приостановлены после отставки премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта. Следующее правительство, Биньямина Нетаньяху, заняло более жесткую позицию по Голану.

Чьи Голанские высоты?

Большинство стран мира, что подтверждает голосование ГА ООН, считают, что Израиль незаконно присоединил территорию Сирии. Единственная страна в мире, признавшая Голанские высоты израильскими, - США. Президент Дональд Трамп заявил в 2019 году, что для Америки пришло время полностью признать Голан за Израилем. Сирия резко раскритиковала подобный шаг, назвав его ”безжалостной атакой” на свой суверенитет.