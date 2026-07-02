Армения заработала на воздушном транзите Азербайджана 430 тыс евро

За использование воздушного пространства Армении в прошлом году Азербайджан выплатил свыше 430 тыс евро. Платежи осуществлены согласно установленной процедуре.

За 2025 год Азербайджан заплатил за возможность осуществления полетов через территорию Армении 434 316 евро, следует из сообщения Комитета гражданской авиации Армении.

"Платежи были осуществлены через центральный офис организации "Евроконтроль" (Европейская организация по безопасности воздушной навигации) в соответствии с установленной процедурой"

– сообщение Комитета

Оплата поступила компании "Армаэронавигация" (ARMATS), которая является государственным провайдером аэронавигационных услуг в Республике Армения.

Отметим, что рост числа рейсов AZAL через Армению и, как следствие, выплат Еревану за пользование армянским воздушным пространством растет из года в год: согласно официальной статистике, в 2023 году выплаты достигли 90 тыс евро, а в 2024 году составили порядка 150 тыс евро.

Воздушная связь Баку и Еревана

Экономист Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что запуск перелетов азербайджанских самолетов через Армению стал возможен только благодаря прекращению армяно-зазербайджанского конфликта и победе Азербайджана в Карабахской войне.

"Полеты компании AZAL через Армению начались непосредственно по завершении Карабахской войны. До этого воздушное пространство Армении не использовалось, поскольку страны находились в состоянии войны – до ноября 2020 года на протяжении трех десятилетий при полетах в западном направлении самолеты AZAL летали сугубо через воздушное пространство Грузии", - прежде всего сказал он.

"Запуск в постконфликтное время рейсов AZAL через небо над Арменией стал одним из первых пунктов в развитии отношений между государствами после победы Азербайджана в Карабахской войне. Важно, что это не односторонний процесс – точно так же армянские воздушные суда летают над территорией Азербайджана в восточном и северо-восточном направлениях. Стоит ожидать, что число таких транзитных полетов будет увеличиваться по мере развития армяно-азербайджанского урегулирования", - сообщил Ровшан Ибрагимов.

Кратчайший путь в Нахчыван

Через территорию Армении лежит самый короткий путь из западных районов Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику АР, как по земле, так и по небу. Пока Армения не построила наземные коммуникации между Зангиланским районом АР и Нахчываном – автотрассу и железную дорога по маршруту Зангезурского коридора, – но AZAL уже более 5 лет летает в НАР по кратчайшему пути.

"Маршрут через армянское воздушное пространство – однозначно более выгодный для полетов в Нахчыван в сравнении с маршрутом через воздушное пространство Ирана. Здесь работают два фактора. Во-первых, продолжительность перелета через иностранное государство заметно короче: над Арменией приходится лететь менее 40 км. Во-вторых, короче общая дистанция от Баку до Нахчывана, так как полет производится фактически по прямой, что снижает себестоимость рейса. Таким образом при полетах через Армению AZAL экономит дважды – на транзитных выплатах и на расходе топлива", - пояснил экономист.

"Но то же самое касается и международных рейсов в западном направлении из Баку, которые сейчас реализуются AZAL – они используют воздушное пространство Армении по естественным экономическим причинам", - добавил Ровшан Ибрагимов.

Развитие контактов до мирного договора

Эксперт подчеркнул что Азербайджан, желая добиться полноценной нормализации отношений с Арменией и тем самым гарантировать стабильное состояние Южного Кавказа, предпочитает поддерживать динамику мирных процессов Баку-Ереван развитием экономических контактов в ожидании подписания мирного договора и установления дипломатических отношений.

"Действия Баку соответствуют теории неофункционализма политолога Эрнста Бернарда Хааса, который говорит, что сотрудничество необходимо устанавливать в тех сферах, где это проще всего сделать. Расчет состоит в том, что самые первые связи между государствами, до того никак не контактировавшими и даже враждовавшими, неизбежно порождают контакты в смежных сферах. Хаас называл этот механизм spill-over – "перетекание". Поэтому возможно двигаться от взаимодействия в каких-то технических сферах, где у стран нет разногласий, ко все более чувствительным", - отметил он.

"Если полеты AZAL через Армению и армянских рейсов через Азербайджан были одним из первых таких шагов, то в прошлом году последовали более существенные экономические контакты – это и открытие наземного железнодорожного транзита через территорию Азербайджана для транспортировки грузов в Армению, что используется главным образом Россией и Казахстаном, и поставки азербайджанских нефтепродуктов на армянский рынок. Не так давно AzerTelecom и Telecom Armenia подписали соглашение о присоединении армянской интернет-сети к азербайджанской", - продолжил экономист.

"Я думаю, что по подобным экономическим направлениям в обозримой перспективе будет продолжаться наращивание связей между Азербайджаном и Арменией. Безусловно стоит ожидать более интенсивной торговли, включая и первый импорт армянских товаров в Азербайджан, и диверсификацию экспорта из Азербайджана в Армению", - заключил Ровшан Ибрагимов.