Армения введет визы с Россией ради ЕС?

Армении, если она выберет путь евроинтеграции, придется ввести визовый режим с Россией. ЕС настаивает на разрыве связей Еревана с Москвой, обещая визовую либерализацию.

Армении на пути в Евросоюз потребуется ввести визы с Россией и присоединиться к антироссийским санкциям, поделился депутат Европарламента Фернан Картхайзер, ранее входивший в комитет по парламентскому сотрудничеству с Арменией.

Чтобы вступить в Евросоюз необходимо следовать его внешней политике, а именно присоединиться к санкциям против РФ, ввести визовый режим.

"На Армению будет оказано сильное давление, чтобы она все же приняла такие меры. Я надеюсь, что Армения выдержит такое давление и в первую очередь будет заботиться о своих собственных интересах"

– Фернан Картхайзер

В настоящее время в Ереване еще не подали заявку на вступление в Евросоюз и не проведи референдум о дальнейшем пути Армении (остаться в ЕАЭС или выбрать ЕС), однако Брюссель уже требует сократить присутствие в Армении российского бизнеса.

По мнению евродепутата, ЕС обещает Армении евроинтеграцию только чтобы разрушить связи Еревана с Москвой, пишет газета "Известия".

Отметим, что по данным службы внешней разведки РФ, ЕС требует от Армении разрыва связей с Россией, уменьшения присутствия в стране российского бизнеса, ограничения гуманитарных контактов с Москвой – все это в обмен на возможный безвиз для граждан Армении.

В прошлом году на граждан России пришлось 40% иностранного турпотока Армении.

Пойдет ли Армения на введение визового режима с Россией?

Как заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" политический аналитик Михаил Нейжмаков, стоит учитывать, что Фернан Картайзер – активный критик Евросоюза и Еврокомиссии, особенно в сфере внешней политики.

"Поэтому и перспективы отношений Армения-ЕС он оценивает скептически. Вероятно, в данном случае этот политик намекает на перспективы переговоров о предоставлении Армении безвизового режима с Евросоюзом", – предположил он.

"В подобных случаях ЕС действительно обычно предъявляет дополнительные требования к государству, добивающемуся предоставления такого режима для своих граждан, включая гарантии более жесткого пограничного контроля с третьими странами", – уточнил эксперт.

"В то же время, например, Грузия добилась безвизового режима с ЕС еще в 2017 году, но визовый режим с Россией не вводила, даже в период наибольшего сближения с Брюсселем", – напомнил Михаил Нейжмаков.

"На практике – Ереван в ближайшей перспективе, скорее всего, будет максимально избегать введения визового режима с Россией. Это противоречило бы нормам ЕАЭС, а форсировать выход из этого объединения Ереван явно пока не собирается. Кроме того, даже если вынести фактор ЕАЭС за скобки, введение визового режима с Россией несло бы экономические издержки для Армении", – пояснил он.

"Наконец, пока нет явных признаков, что Брюссель действительно намерен настаивать на введении визового режима между Арменией и Россией в ближайшей перспективе", – заключил Михаил Нейжмаков.

Готова ли Армения к радикальным мерам?

Американист Малек Дудаков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что Брюссель продолжает стремиться к разрыву торговых, дипломатических, экономических и политических связей Армении с Россией, чтобы затянуть Армению в свою сферу влияния и использовать это как новый рынок сбыта европейских товаров, а также чтобы использовать Армению как очередной таран против России.

"Никол Пашинян в целом согласен с этой ролью, учитывая его западнический настрой и проевропейский вектор в его политике. Но при этом он все-таки понимает, что если это все произойдет, то армянская экономика не выдержит и попросту рухнет. Потому что все-таки, как бы Пашинян ни старался, Россия остается ключевым торговым партнером Армении. На РФ приходится примерно треть всего торгового оборота – и экспорта и импорта – Армении. И это гораздо больше, чем торговля с Европой. И, в принципе, кроме России нигде больше армянские товары не нужны", – пояснил эксперт.

"Таким образом, если Армению и включат в какое-то единое европейское экономическое пространство, то их будет ждать участь Прибалтики, то есть им будут платить деньги, чтобы они ничего не производили. Например, чтобы фермеры собирали урожай и тут же его сжигали, как это происходит во многих восточноевропейских странах. Кроме того, тут суммы будут небольшие, и никакого доступа у армянских товаров на европейский рынок не будет", – спрогнозировал Малек Дудаков.

"То же самое касается визовых ограничений, потому что немалая часть армянской экономики – это поступления от своих соотечественников, которые живут, работают в России, зарабатывают здесь деньги и отправляют их обратно к себе на родину в Армении. Если им будут делать ограничения, многие просто останутся уже постоянно жить в России, будут все реже и реже навещать свою страну. Опять же, упадет поток россиян, которые ездят в Армению и тут покупают многие товары в рамках параллельного импорта. И это тоже ничего хорошего армянской экономике не сулит", – предупредил американист.

"Поэтому таких радикальных мер в ближайшей перспективе я все-таки не ожидаю, чтобы там ни говорили в Брюсселе. Да, Пашинян будет постепенно двигаться в сторону вестернизации, но я думаю, что это будет процесс небыстрый", – уточнил он.

"Наконец, нынешний срок Пашиняна, скорее всего, будет последним на посту премьер-министра. А вот дальше уже будет интереснее, потому что после него могут прийти к власти не прозападные, не проевропейские силы, которые такого развития событий уже точно не допустят", – заключил Малек Дудаков.