В "Сириусе" будут совершенствовать передовые агро- и биотехнологии

В скором времени в Адлере на федеральной территории "Сириус" заработают образовательные площадки, на которых будут отрабатывать передовые отечественные аграрные и биологические технологии.

В Адлере на федеральной территории "Сириус" создадут образовательные площадки, сообщает пресс-служба администрации региона.

Соглашение об этом сегодня подписали администрация края и федеральная территория, в первую очередь оно касается разработок в сельском хозяйстве, позволяющих эффективно использовать природные богатства региона, а также сохранять и повышать плодородие почв, отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Как ведущий аграрный регион страны мы также заинтересованы первыми применять передовые отечественные агро- и биотехнологии, которые создают в образовательном центре на федеральной территории "Сириус". От такого взаимодействия выиграет весь агропромышленный комплекс региона, а ключевые сферы нашей экономики станут более высокотехнологичными"

- Вениамин Кондратьев

Еще одно важное соглашение, которое подписали администрация края, образовательный фонд "Талант и успех" и инновационный научно-технологический центр "Сириус" - создание новой образовательной среды для реализации потенциала молодежи, говорится в сообщении.