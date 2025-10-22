Регионы СКФО обзавелись своими "витринами" на Wildberries

Продукцию Северного Кавказа стало проще искать на Wildberries. Интернет-магазин запустил отдельные витрины регионов в разделе "Сделано в России".

В разделе "Сделано в России" на маркетплейсе Wildberries появились новые витрины российских регионов, в том числе – витрины четырех регионов СКФО.

Как сообщили в пресс-службе Wildberries&Russ, на торговой площадке свои витрины открыли Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Чечня. Ранее была запущена витрина Дагестана. В витринах каждой республики можно найти региональную продукцию и местные бренды.

"Инициатива направлена на поддержку российских производителей, предоставляя им дополнительную возможность привлечь внимание к своим товарам и повысить продажи"

Всего "Сделано в России" включает 74 региональные витрины, найти их можно как на сайте, так и в мобильном приложении WB.