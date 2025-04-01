Судебный процесс по делу о теракте в "Крокусе" начинается в Москве

В Москве 4 августа стартует рассмотрение судом уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле". В деле 19 фигурантов, первое заседание суда будет открытым.

Уголовное дело о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" начнет сегодня рассматривать по существу второй Западный окружной военный суд. Процесс пройдет в одном из зданий Мосгорсуда.

"Судебный процесс по уголовному делу о теракте в "Крокусе" в отношении 19 фигурантов будет проходить в одном из зданий Московского городского суда. Первое заседание запланировано на сегодня в 11:00 мск"

– пресс-секретарь суда Ирина Жирнова

Первое заседание пройдет в открытом режиме. Все фигуранты дела, как исполнители теракта, так и их пособники, включены в список террористов в России.

Террористический акт был совершен 22 марта прошлого года, в результате погибли 149 человек, один пропал без вести.