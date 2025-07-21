Спасавший людей в "Крокусе" Вугар Гусейнов посмертно награжден орденом Мужества

Вугар Гусейнов, заслонивший собой людей во время террористической атаки на концертный зал, награжден посмертно орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России.

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества Вугара Гусейнова, погибшего во время атаки террористов на концертный зал "Крокус сити холл". Данный указ размещен на официальном портале правовой информации.

"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить Гусейнова Вугара Фуад оглы, город Москва (посмертно)"

– указ главы государства

СМИ ранее сообщали, что 22 марта 2024 года Вугар Гусейнов пришел на концерт группы "Пикник" вместе со своей супругой и подругой семьи Светланой. Когда в здание проникли вооруженные боевики и начали стрелять по людям, Гусейнов заслонил собой жену и подругу. Он и его супруга погибли на месте, Светлана сумела спастись.

Напомним, жертвами террористического акта в концертном зале "Крокус Сити Холл" стали более 140 человек, еще 551 человек пострадал.