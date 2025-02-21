Уголовное дело о теракте в "Крокусе" начнут рассматривать 4 августа

Суд приступит к рассмотрению дела о теракте в "Крокусе" по существу в начале августа.

4 августа Второй западный окружной военный суд начнет рассмотрение по существу уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске, поведали в пресс-службе суда.

"Рассмотрение по существу назначено на 4 августа, оно пройдет в здании Мосгорсуда"

– пресс-служба суда

Отметим, что сегодня состоялось предварительное слушание по делу. Оно прошло в закрытом режиме, передает РИА Новости.

Напомним, что теракт "Крокусе" произошел в марте 2024 года. Террористы ворвались в здание концертного зала и открыли огонь по людям. В это время там проходил концерт рок-группы "Пикник". Происходящее усугубил пожар, который начался из-за поджога здания преступниками. Погибли 145 человек, пострадали более 550.