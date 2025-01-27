Предварительное слушание по теракту в "Крокусе" пройдет 21 июля

Первое судебное заседание по уголовному делу о теракте в "Крокусе" пройдет 21 июля.

21 июля состоится предварительное слушание по уголовному делу о теракте в "Крокус Сити холл" в стенах Второго западного окружного военного суда.

Сообщается, что заседание пройдет в закрытом режиме. Дата рассмотрения дела по существу станет известна позднее.

Ранее стало известно, что один из четырех подозреваемых признал свою вину и раскаялся. Трое других исполнителей теракта вину признали, однако от раскаяния отказались.

Напомним, что теракт в "Крокусе" произошел 22 марта 2024 года. Группа террористов начала расстреливать людей, когда в здании проходил концерт группы "Пикник". После этого исполнители теракта подожгли концертную площадку и скрылись. Жертвами трагедии стали 145 человек, пострадали более 550.