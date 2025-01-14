Теракт в "Крокусе": признал вину и раскаялся лишь один обвиняемый

Исполнитель теракта в "Крокусе" раскаялся в содеянном, он признал вину и дал показания. Шамсидин Фаридуни - один из четырех террористов, действовавших в "Крокусе".

Один из четырех террористов, участвовавших в теракте в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" признал вину и раскаялся, передает ТАСС.

Согласно материалам дела, 26-летний исполнитель теракта Шамсидин Фаридуни дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Полностью свою вину признали все четверо фигурантов, но Мухаммадсобир Файзов, Саидакрами Рачаболизада и Далерджон Мирзоев не раскаиваются.

Фаридуни неоднократно приходил в "Крокус" в рамках планирования террористического акта, он даже был заснят фотографом на фоне афиши рок-группы "Пикник" - именно в день концерта группы 22 марта 2024 года случилась трагедия, унесшая 149 жизней, пропавшим без вести остается один человек, пострадали свыше 600 человек.