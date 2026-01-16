АБР выделит $1,5 млн Азербайджану на декарбонизацию

Тяжелая промышленность и морской транспорт Азербайджана сократят углеродный след благодаря инвестициям АБР в проект региональной помощи.
Азиатский банк развития (АБР) инвестирует в региональные проекты стран Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии с целью поспособствовать снижению выбросов углерода в отраслях тяжелой промышленности и морского транспорта.
В число стран, которым будут направлены субсидии войдет и Азербайджанская Республика, которая получит $1,5 млн.
Проект направлен на обеспечение наиболее плавного перехода к "зеленой" энергии в цементной, сталелитейной, химической и нефтехимической промышленности, а также в транспортном секторе на море. Такого рода решение обусловлено высокой интенсивностью углеродных выбросов в данных сферах.