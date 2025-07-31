Вестник Кавказа

В село Хыдырлы возвращаются жители

© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Агдамское село Хыдырлы сегодня примет 124 жителя. Возвращение населения на освобожденные территории Азербайджана продолжается.

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев вернется сегодня в село Хыдырлы Агдамского района Азербайджана.

В пятницу 31 октября в село переезжают 24 азербайджанские семьи в составе 124 человека. Долгое время эти люди жили во временном жилье – преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях в разных частях страны.

На освобожденных территориях восстанавливается инфраструктура, что позволяет людям вернуться в родные края и жить в комфортных условиях.

