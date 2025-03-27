Агдамское село Хыдырлы получило новое пополнение

В освобожденный от армянской оккупации Агдамский район Азербайджана сегодня возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев – еще 58 семей, или 225 новых жителей получит село Хыдырлы.

Еще одна большая группа бывших вынужденных переселенцев сегодня возвращается в восстановленное после армянской оккупации село Хыдырлы в Агдамском районе Азербайджана.

Население обновленного и фактически отстроенного заново села теперь вырастет еще на 58 семей, а это 225 его новых жителей, передает Trend.

Великое возвращение набирает темп – уже сейчас в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает более 50 тыс человек.

Напомним, мы писали о том, что два дня назад в селе Хыдырлы Агдамского района Азербайджана обрели кров еще 60 семей бывших вынужденных переселенцев – они будут жить в новых комфортабельных и полностью благоустроенных домах, которые выросли здесь благодаря профессиональной работе азербайджанских строителей.