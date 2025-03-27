Агдамское село Хыдырлы принимает новых жителей

Еще 60 семей бывших вынужденных переселенцев сегодня обрели кров в селе Хыдырлы Агдамского района Азербайджана – для них построены современные комфортабельные дома и создана удобная инфраструктура.

Сегодня обновленное после армянской оккупации село Хыдырлы в Агдамском районе Азербайджана принимает очередную группу бывших вынужденных переселенцев, до этого проживавших в разных регионах страны.

Прибавление солидное - 60 семей, насчитывающих 236 человек. Жить они будут в новых комфортабельных и полностью благоустроенных домах, которые выросли здесь благодаря профессиональной работе азербайджанских строителей, передает Trend.

Это уже вторая группа переселенцев – меньше недели назад Хыдырлы уже приняло 60 семей в составе 235 человек, это стало возможным благодаря восстановлению инфраструктуры в освобожденных населенных пунктах региона.

Напомним, ранее мы писали о том, что в открытии 1-го этапа села в начале июля приняли участие президенты Азербайджана и Кыргызстана Ильхам Алиев и Садыр Жапаров. Село находится в 3 км от районного центра, к северо-западу от Агдама. Церемония закладки фундамента села состоялась в октябре 2022 года. В Хыдырлы уже построено 719 частных жилых домов. Также построены административные и служебные здания, медпункт, отделение скорой медицинской помощи, клуб-общинный центр, гостевой дом для временного проживания работников образования и здравоохранения, объект бытового обслуживания, мастерская, полная средняя школа, ясли-детский сад.

В перспективе площадь территории села превысит 417 га, население составит минимум 6 тыс человек.