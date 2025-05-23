Президенты Азербайджана и Кыргызстана открыли село Хыдырлы

В открытии 1-го этапа села Хыдырлы Агдамского района поучаствовали сегодня президенты Азербайджана и Кыргызстана. Это одно из освобожденных и восстанавливаемых сел, в которые возвращаются азербайджанские жители.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров 3 июля приняли участие в открытии первого этапа села Хыдырлы Агдамского района.

Село находится в 3 км от районного центра, к северо-западу от Агдама. Церемония закладки фундамента села состоялась в октябре 2022 года. В перспективе площадь территории села превысит 417 га, население составит минимум 6 тыс человек.

На данный момент на 1-м этапе проектируемая площадь составляет 170,44 га, а население составляет чуть меньше 3 тыс человек - 719 семей. В Хыдырлы уже построено 719 частных жилых домов. Также построены административные и служебные здания, медпункт, отделение скорой медицинской помощи, клуб-общинный центр, гостевой дом для временного проживания работников образования и здравоохранения, объект бытового обслуживания, мастерская, полная средняя школа, ясли-детский сад.

Ильхам Алиев и Садыр Жапаров ознакомились с условиями, созданными в яслях-детском саду, побывали в клубе-общинном центре, где будут проводиться различные социальные и культурные мероприятия, посетили сельскую полную среднюю школу имени Айкёл Манас.

Фундамент этой школы, рассчитанной на 528 мест был заложен президентами Алиевым и Жапаровым в апреле 2024 года. Здание включает пять блоков и располагается на территории 2,7 га, имеется большая спортивная площадка с беговой дорожкой, игровая зона и зона отдыха, ими смогут пользоваться все жители села.

В селе Хыдырлы Ильхам Алиев и Садыр Жапаров сегодня также провели встречу с жителями, переехавшими в новые квартиры, и вручили им ключи от домов.