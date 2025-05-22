Ключи от новых домов вручили переселенцам в селе Кенгерли Агдамского района

Группа переселенцев, отправившаяся в пятницу утром в село Кенгерли в Агдамском районе Азербайджана, получила ключи от новых домов.

Церемония вручения переселенцам ключей от новых домов прошла в селе Кенгерли Агдамского района.

Группа переселенцев отправилась в это село сегодня утром. Днем они успешно прибыли в пункт назначения.

На данном этапе в Кенгерли переселились 49 семей, в общей сложности это 232 человека. Все семьи получили ключи от новопостроенных домов.

В церемонии участвовали представители специального представительства президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.