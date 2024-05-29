Азербайджан может возродить аэропорт Ходжалы

В городе Ходжалы может быть восстановлен и вновь открыт аэропорт. В Милли Меджлисе Азербайджана отметили, что аэропорт Ходжалы имеет символическое значение для каждого азербайджанца.

На освобожденных территориях Азербайджана может быть запущен еще один аэропорт, о таком плане рассказали сегодня в Милли Меджлисе республики.

Депутат Хикмет Бабаоглу выступил с идеей возобновления работы воздушной гавани в Ходжалы. По его словам аэропорт Ходжалы имеет символическое значение для каждого азербайджанца.

"Думаю, что на следующем этапе после возобновления работы аэропорт Ходжалы пополнит число наших аэропортов. Открытие аэропортов в Физули, Лачине, услуги, которые они предоставляют, очень важны"

– депутат

Напомним, в этом году в Азербайджане начнет работать международный аэропорт "Лачин", он станет третьим по счету международным аэропортом, построенным в Карабахском экономическом районе.

Четвертый аэропорт Карабаха

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" глава правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев в первую очередь обратил внимание на то, что открытие аэропорта в Ходжалы станет важным событием, учитывая его географическую близость к Ханкенди.

"Сейчас в Ханкенди проводятся масштабные работы, идет процесс возвращения азербайджанцев в этот город. Хочу напомнить, что до конфликта там проживало 14 тысяч азербайджанцев. А сейчас он превращается в важный университетский город, там действует Карабахский университет", – поведал эксперт.

Он отметил, со временем Ханкенди должен стать одним из центральных городов Карабаха, поэтому открытие поблизости еще одного аэропорта, предназначенного для гражданских пассажирских перевозок, очень важно.

"Аэропорт не функционировал долгое время в силу того, что территории были оккупированы. После 2020 года Азербайджан построил аэропорты в Физули и Зангелане, а в скором времени будет готов и аэропорт в Лачине. Но по сравнению с ними Ханкенди занимает более центральное положение, поэтому очевидно, что функции этого аэропорта, в первую очередь с гражданской точки зрения, важны", – подытожил Фарид Шафиев.