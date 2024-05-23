Будущее Ходжалы - город станет транспортным хабом Карабаха

Азербайджан активно восстанавливает город Ходжалы, в него уже вернулись первые семьи. Развитие Ходжалы предполагает создание международного аэропорта и открытие автомагистралей, появление производств и фермерских хозяйств.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с генеральным планом развития города Ходжалы.

Ходжалы имеет стратегическое положение, в будущем он станет хабом, транспортным узлом, логистическим центром, прежде всего отметил Анар Гулиев, презентовавший генплан города.

«Это - международный аэропорт. Это - город Ходжалы. А это - границы Ходжалинского района. Международный аэропорт, автомобильная дорога республиканского значения, проектируемая сейчас железная дорога, которая в скором времени будет проложена. Все это обусловливает будущее Ходжалы»

– Анар Гулиев

Раньше Ходжалы был небольшим поселением с территорией 610 га и населением 9,1 тыс человек, сейчас генпланом предусмотрена территория в 1300 га и только на первом этапе население города составит 12 тыс человек.

«Здесь будут созданы все необходимые социальные, административные услуги, культурная среда, предусмотрены широкие возможности для торговли, деятельности объектов общественного питания, рекреационные зоны, позволяющие постоянно контактировать с природой, можно сказать, по всему городу комфортабельные жилые массивы, связанные с зелеными зонами. В основном 3-5 этажные жилые дома, частные дома с приусадебными участками», - рассказал Анар Гулиев.

Также в Ходжалы появятся агропарк, предприятия по производству различных стройматериалов, легкой, пищевой промышленности, будут развиваться транспорт и логистика. «Будет заложен новый центр города. Внизу – аэропорт, его окрестности будут развиваться как логистическая и промышленная зона. К верху от аэропорта находится археологический парк. Его уже будут охранять, развивать, ведутся работы по консервации» - продолжил Гулиев.

«Ходжалы расположен очень близко к соседним населенным пунктам: от Аскерана его отделяют всего 5 км, а от города Агдам – всего 10 км. До Ханкенди - 11 км, до города Шуша – 7 км. Это естественным образом обусловливает будущее Ходжалы. Он станет региональным хабом, транзитной точкой. Это – пространство, где концентрируются экономика, экономическая деятельность, в то же время развитие будет распространяться за пределы города»

– Ильхам Алиев

Возвращение бывших вынужденных переселенцев в Ходжалы началось 28 мая 2024 года, Ильхам Алиев лично вручил ключи от квартир и домов гражданам, вернувшимся в родные места спустя 30 лет.