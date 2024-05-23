В Ходжалы вернулись первые жители

В Азербайджане в День независимости началось возвращение жителей в город Ходжалы. Накануне в родной город вернулись 20 семей, сегодня переселяются еще 24 семьи. Люди возвращаются в родные места спустя 32 года. Ильхам Алиев вместе с жителями прогулялся по городу и ознакомился с генпланом Ходжалы.

Первые жители возвращаются в город Ходжалы в Карабахском экономическом районе Азербайджана в рамках программы «Большое возвращение».

Возвращение стартовало накануне, в День независимости Азербайджана. Президент АР Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева побывали в Ходжалы 28 мая и ознакомились с условиями, созданными для возвращающихся жителей в восстанавливаемом городе.

© Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Ильхам Алиев встретился с первыми жителями освобожденного от оккупации Ходжалы.

«Конечно, не случайно, что это возвращение совпало с Днем независимости. Потому что, как вы знаете, в прошлом году в День независимости я вручил ключи от домов лачинцам в городе Лачин. Два года назад, накануне Дня независимости – 27 мая, я встретился с жителями Агалы. Они тоже переехали именно в тот день. А сегодня возвращаются ходжалинцы. Это прекрасное, историческое событие»

– Ильхам Алиев

Он отметил, что Ходжалы был восстановлен всего за восемь месяцев, город хорошеет. Переезд на родину первых ходжалинских переселенцев открывает страницу Ходжалы в программе «Великого возвращения».

«Три месяца назад – 26 февраля, в трагический для всех нас день, мы заложили фундамент Мемориального комплекса в Ходжалы. А сегодня ходжалинцы возвращаются»

– Ильхам Алиев

© Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

С многолетней армянской оккупацией покончено и будет сделано все, чтобы подобное не повторилось. «Я уверен, Армения никогда больше не попытается совершить против Азербайджана какую-либо военную провокацию. Хотя реваншистов в Армении достаточно много. <…> Поэтому мы в любой момент должны быть готовы», - добавил азербайджанский лидер.

Он рассказал, что посетил в Ходжалы готовые для военнослужащих дома.

«Весь Карабах и Восточный Зангезур станут очень сильной оборонительной зоной, и здесь уже ведется работа в этом направлении, с тем чтобы азербайджанский народ всегда мог быть уверен в том, что такие трагедии с нашим народом больше не произойдут»

– Ильхам Алиев

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева вместе с жителями прошлись по городу, ознакомились с Генпланом будущего развития Ходжалы, увидели школу, которая откроется в сентябре, посетили в квартале ремесленников филиал учебного центра робототехники AzeRobot Education, филиал центра профессионального развития Sariban, ателье Nakhishli, мастерскую Gilabi Ceramic и другие объекта.

В Ходжалы 28 мая прибыли 20 семей, сегодня переезжает еще одна группа бывших вынужденных переселенцев.

Вторая автоколонна с семьями, которые переселяются в родной Ходжалы, отправилась из азербайджанской столицы утром в среду. Среди переселенцев граждане, которые временно проживали в общежитиях, санаториях и административных зданиях в различных районах Азербайджана. В Ходжалы 29 возвращаются 24 семьи, 88 человек. Общее число жителей города сегодня достигнет 169 человек, всего 44 азербайджанские семьи.

В середине мая в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев сообщали, что первые жители вернутся в Ходжалы в ближайшее время, на первом этапе переселить планируется 50 семей.

Справедливость для Ходжалы

Генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал об историческом значении возвращения населения в Ходжалы.

"Это событие имеет огромное политическое и символическое значение. Всем памятны трагические события Ходжалинского геноцида – единомоментное уничтожение огромного количества мирного населения, включая стариков, женщин, детей, которые пытались по коридору покинуть осаждаемый армянскими вооруженными формированиями город, но были зверски убиты. В памяти азербайджанского народа и в истории современных военных конфликтов это беспрецедентное, чудовищное преступление, совершенное армянскими военными по приказу армянского политического руководства. Возвращение на родину изгнанных из Ходжалы жителей – знак полной победы Азербайджана над бесчеловечной националистической политикой Армении", - прежде всего сказал он.

"Сегодня, когда вся азербайджанская территория, прежде оккупированная армянскими войсками, снова находится под контролем Баку, восстановившего территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики, на освобожденных землях активно идет восстановление городов и сел, за годы оккупации уничтоженных до основания. Сегодня по программе "Великое возвращение" реализуется возвращение к родным очагам всех азербайджанцев, три десятилетия назад вынужденных покинуть Карабаха и восточный Зангезур, а также их семей. По этой программе строятся по современным канонам градостроительства абсолютно новые, "умные" города и деревни, люди возвращаются не просто на родину, но в комфортные для жизни и работы условия", - подчеркнул Игорь Коротченко.

"Потенциал Карабаха огромен – и агропромышленный, и туристический, и энергетический. В регионе уникальное сочетание природы, ландшафта и воздуха. Конечно же, то, что в Ходжалы возвращается жизнь – это еще и победа справедливости, победа добра над злом и символ устремленного в будущее Азербайджана, который залечит раны войны и сделает Карабах цветущим, благословенным регионом", - добавил главный редактор "Национальной обороны".

"Здесь необходимо отметить, что помимо возвращения населения в случае Ходжалы крайне важно сохранения исторической памяти о Ходжалинском геноциде, дабы в самом городе был мемориал и память о жертвах никогда не исчезла, передаваясь из поколения в поколение. А армянские военные преступники должны понести наказание, ведь у их преступлений против человечности нет срока давности. В любом возрасте, если эти люди живы, они должны быть преданы суду. Необходимо прежде всего назвать виновных поименно и организовать юридический, судебный процесс, дабы Справедливость для Ходжалы восторжествовала в полной мере", - заключил Игорь Коротченко.