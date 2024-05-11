Вестник Кавказа

В Карабахе могут появиться археологические парки

В Карабахе могут появиться археологические парки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Азербайджана в рамках развития Карабахского экономического района планируют открыть здесь археологические парки, которые будут продвигать исторические памятники региона.

Археологические парки планируется создать на территории Азербайджанской Республики. Информацию об этом озвучил глава Института археологии, этнографии и антропологии НАНА Фархад Гулиев.

По данным руководителя ведомства, власти рассматривают территорию Карабахского экономического региона для создания подобных объектов. Гулиев сообщил, что местность региона наиболее приоритетна для реализации археологических парков.

Уточняется, что проводить соответствующие работы предложено агентству по туризму и Минкульту.

"Этот проект мы предложили Государственному агентству по туризму. Мы также тесно сотрудничаем с Министерством культуры. Проект археологических парков является интересной платформой для продвижения памятников Азербайджана. Мы хотим, чтобы археологические парки в основном располагались в регионах"

– Фархад Гулиев

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