В Карабахе могут появиться археологические парки

Археологические парки планируется создать на территории Азербайджанской Республики. Информацию об этом озвучил глава Института археологии, этнографии и антропологии НАНА Фархад Гулиев.
По данным руководителя ведомства, власти рассматривают территорию Карабахского экономического региона для создания подобных объектов. Гулиев сообщил, что местность региона наиболее приоритетна для реализации археологических парков.
Уточняется, что проводить соответствующие работы предложено агентству по туризму и Минкульту.
"Этот проект мы предложили Государственному агентству по туризму. Мы также тесно сотрудничаем с Министерством культуры. Проект археологических парков является интересной платформой для продвижения памятников Азербайджана. Мы хотим, чтобы археологические парки в основном располагались в регионах"
– Фархад Гулиев