Звуки азербайджанской музыки разлились над Москвой

В Москву впервые приехала азербайджанская певица Айна Керимова со своим музыкальном коллективом. Вечер азербайджанской музыки в фольклорном центре "Москва", где прозвучали народные и классические произведения, стал элементом культурного диалога между Россией и Азербайджаном.

Прозвучали произведения Узеира Гаджибейова, Рамиза Миришли, Тельмана Гаджиева, Тофика Кулиева, Рауфа Гаджиева, Андрея Бабаева; «Элегия» для фортепиано и кларнета Назима Аливердибекова и пьесы для фортепиано с флейтой Фикрета Амирова.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Такие вечера, которые проводятся в культурной столице с национальной азербайджанской музыкой особенно важны, потому что в Москве проживает огромная азербайджанская диаспора. Хотелось бы, чтобы люди понимали, что культура Азербайджана состоит из красивой музыки, чудесных традиций, красивых танцев.

- Айна Керимова

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Это уже третий Вечер азербайджанской музыки в России. Два предыдущих концерта прошли в Санкт-Петербурге и вызвали широкий отклик у зрителей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Очень важно показывать культуру своего народа достойно, грамотно. На концерте в Петербурге было много людей разных национальностей, которые признавались, что не знали, что азербайджанская музыка такая красивая, расспрашивали о произведениях, о композиторах. Самое ценное - суметь заинтересовать, показать, что музыка – это международный язык, то, что нас объединяет

- певица

В программу вечера вошли народные песни, вокальная лирика, инструментальная классика и сочинения азербайджанских композиторов. Особое звучание концерту придавало участие музыкантов академической школы

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Для меня большая честь участвовать в сегодняшнем концерте. Это потрясающее слияние культур, превосходное погружение в колорит, которого непросто достигнуть в академической, классической сфере

- флейтистка Иветта Нганиеле