Животные умирают: директор зоопарка выступил против салютов в Тбилиси

Руководитель Тбилисского зоопарка рассказал, чем опасны салюты для животных. Он призвал не запускать фейерверки рядом с зоопарком.

Новогодние салюты, без которых не обходятся праздники, очень вредны животным, предупредил директор Тбилисского зоопарка Зураб Гуриелидзе.

Он подчеркнул, что имеет в виду вообще всех животных, а не только тех, что живут в зоопарке.

Гуриелидзе пояснил, что внезапный громкий звук и вспышки пугают зверей, напоминают им выстрелы. Некоторые от страха замирают, но другие начинают метаться по вольерам, так что могут нанести смертельные травмы соседям.

Кроме того, заявил директор, от страха с животными может случиться инфаркт или инсульт, причем не всегда стресс дает о себе знать сразу – негативный эффект может проявиться через несколько дней, и помочь животному будет уже невозможно.

"Мы так готовимся, что даем им определенные антистрессовые медикаменты, что немного облегчает им положение, но не существует медикамента, который полностью уберет чувство страха у животных"

– Зураб Гуриелидзе

Он обратил внимание, что в последние пять лет в Тбилисском зоопарке от фейерверков погибли два гну. Один скончался от инфаркта, второго буквально растоптали паникующие соседи.

Поэтому директор зоопарка призвал вообще отказаться от пиротехники. В перспективе, уверен он, необходимо запретить ее применение у зоопарка и других мест, где живут животные.