Ребенку оторвало пальцы петардой в Кабардино-Балкарии

Несчастный случай произошел в одном из сел КБР – серьезно пострадал школьник. Незаконно проданная ему петарда взорвалась прямо у него в руке.

Некачественная пиротехника стала причиной тяжелого ранения мальчика в Урванском районе. Детали ЧП рассказали в республиканском управлении Следкома.

Инцидент произошел 17 декабря. Девятилетний мальчик купил в продуктовом магазине селения Псыгансу пиротехнику, которую ему продали незаконно – такие товары должны быть доступны только с 16 лет.

Более того, приобретенные школьником петарды оказались некачественными и опасными.

"Одна из них после активации сразу же взорвалась в руке мальчика, в результате чего ему была причинена взрывная травмы кисти с отрывом пальцев"

– СУ СКР по КБР

Открыто уголовное дело. Оно расследуется по п. "в" ч.2 ст.238 УК РФ, то есть по факту продажи опасных товаров, использование которых привело к тяжкому вреду здоровью по неосторожности.