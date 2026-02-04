Переговоры США и Ирана в Омане: что будут обсуждать и пойдет ли Тегеран на уступки?

Несмотря на слухи об отмене, сегодня столица Омана, Маскат, примет переговоры между двумя давними противниками: США и Ираном. О чем будут говорить стороны, почему местом встречи был выбран Оман и к чему может привести американо-иранский диалог.

Что сейчас происходит между США и Ираном?

Еще неделю назад война между Ираном и США казалась неминуемой: Трамп пригрозил Тегерану ”молниеносной и жестокой атакой” и отправил к берегам Персидского залива ”большую армаду” кораблей, среди которых авианосец ”Авраам Линкольн”. Верховный лидер Исламской Республики, аятолла Али Хаменеи, в свою очередь заявил, что любая атака США на Иран приведет к полномасштабной региональной войне. Поводом к жесткой риторике со стороны Вашингтона стали протесты в Иране, вспыхнувшие в начале декабря 2025 года, в результате которых погибло несколько тысяч иранцев: администрация Трампа таким образом выражала поддержку гражданскому населению. Однако причина напряженности гораздо глубже: США требуют от Ирана серьезных уступок по ряду вопросов, в том числе и оборонным мощностям страны.

Переговоры вместо войны?

Ситуация в Иране накалилась настолько, что пришлось вмешаться арабским странам Персидского залива, а также Турции, которые обеспокоены тем, что война в Иране дестабилизирует весь регион, спровоцирует кризис беженцев и обеспечит почву для деятельности террористических организаций. Катар, Саудовская Аравия, Кувейт, Турция и Оман попытались убедить стороны сесть за стол переговоров, чтобы предотвратить военный сценарий, и им это удалось: переговоры, притом прямые, состоятся в Маскате 6 февраля 2026 года.

Почему переговоры пройдут в Омане?

Изначально планировалось, что представители США и Ирана встретятся в Стамбуле, поскольку Турция считается одним из главных посредников между сторонами. Предполагалось, что в переговорах также примут участие Египет, Катар, Саудовская Аравия, а также Турция. Однако Иран отказался от стамбульского формата. Во вторник Тегеран запросил смену Стамбула на Маскат, а также уменьшение количества участников до непосредственно США и Ирана. Скорее всего, причина такого решения - желание предотвратить давление на Тегеран со стороны региональных держав. Оман не в первый раз выбран в качестве площадки для американо-иранского диалога: непрямые переговоры между США и Ираном должны были состояться в июне 2025 года, однако им помешала 12-дневная война Израиля и Ирана.

Что будут обсуждать на переговорах между США и Ираном?

В оманских переговорах со стороны США будут участвовать спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, бизнесмен-инвестор, а также зять американского президента, который в последнее время играет активную роль в переговорных процессах. Обсуждаться будут следующие вопросы:

обогащение урана . Трамп требует, чтобы Иран полностью прекратил обогащать уран, что фактически означает отказ от гражданской ядерной программы. Иран категорически против, настаивая на том, что имеет право на обогащение, которое никоим образом не означает попытку создания ядерного оружия;

. Трамп требует, чтобы Иран полностью прекратил обогащать уран, что фактически означает отказ от гражданской ядерной программы. Иран категорически против, настаивая на том, что имеет право на обогащение, которое никоим образом не означает попытку создания ядерного оружия; запасы урана. Еще один вопрос, касающийся ядерной программы Ирана, это запасы, которые есть у страны. По оценкам МАГАТЭ, в Исламской Республике 400 килограммов высокообогащенного урана, который, по словам иранских чиновников, находятся под завалами объектов, уничтоженных американскими бомбардировщиками в июне 2025 года.

Тегеран, который будет представлять Аббас Аракчи, министр иностранных дел страны, намерен обсуждать исключительно ядерные вопросы, притом при условии, что если придется пойти на уступки, то только взамен на снятие санкций с Ирана. США, в свою очередь, хотят добавить в повестку еще несколько пунктов:

баллистические ракеты Ирана.

сотрудничество с региональными военизированными группировками, в том числе ливанской Хезболлой и палестинским Хамасом.

Что касается баллистической программы, Иран наотрез отказывается ее обсуждать, поскольку это вопрос внутренней безопасности и обороноспособности страны.

Чего США хотят от Ирана?

Причина вражды между США и Ираном - угроза, исходящая от Тегерана в отношении главного союзника Вашингтона на Ближнем Востоке - Израиля. И США, и Израиль опасаются, что Иран рано или поздно создаст ядерное оружие, поэтому и нужна новая ядерная сделка, а также возможность контролировать баллистическую программу Исламской Республики.

Пойдет ли Иран на уступки?

Скорее всего, одним раундом переговоров ситуация вокруг Ирана не разрешится. Очевидно, что Иран готов идти на уступки ввиду превосходящих сил США и готовности Израиля в любой момент нанести удары по стране, однако вряд ли процесс будет легким. Так или иначе, согласившись на переговоры в Омане, Иран выиграл для себя время, и, возможно, ему все-таки удастся избежать военного конфликта в регионе.